В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

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В украинском Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своём Telegram-канале пишет украинский телеканал «Общественное».
Отмечается, что в настоящее время не поступала официальная информация об этих взрывах.
Данне онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины указывают на то, что на всей территории страны звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы подтвердили нанесение массированных ударов по центру Белгорода, в результате которых погибшими на данным момент числятся 10 человек. Там отметили, что это ответные меры за удары ВС РФ по военным объектам Одессы, Харькова и Днепра.
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Анастасия Чинкова