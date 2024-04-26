На Украине сообщили о возвращении 140 тел военнослужащих ВСУ

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На Украине заявили о возвращении 140 тел бойцов ВСУ. Об этом сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными Украины.
В республику были возвращены 112 тел военнослужащих, которые воевали на донецком направлении, 5 — на сумском, 20 — на луганском направлении, 2 — на запорожском, 1 — на херсонском направлении. Российская сторона об обмене телами не сообщала.
Ранее Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих 12 апреля. РФ вернула тела 23 военных. Украинская сторона, в свою очередь, вернула 99 тел бойцов ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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