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Части Вооружённых сил Украины теряют позиции и по сути терпят крах к северо-западу от Авдеевки. Об этом заявил немецкий журналист Кристоф Ваннер.
В репортаже для телеканала Welt он отметил, что, хотя и нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, но на некоторых участках линия фронта очень шаткая и это нельзя не признать. Немецкий репортёр отметил, что к северо-западу от Авдеевки российская армия неуклонно продвигается вперёд и ВСУ находятся под постоянным колоссальным давлением.
Говоря о ситуации в Очеретино, Ваннер назвал её катастрофической для украинских войск. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что ВСУ бежали из Очеретино, а российские военные заняли населённый пункт и водрузили в его центре триколор. Украинская сторона до сих пор не подтвердила информацию об оставлении Очеретино.
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Александр Бойцов