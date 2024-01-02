В Харькове и области произошла серия взрывов

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В некоторых районах украинского Харькова были слышны взрывы. Это произошло на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны.
Со стороны министерства обороны РФ комментариев пока не поступало. Военкоры сообщали о вылете российской стратегической авиации в сторону Украины. Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам противника и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.
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Александр Бойцов