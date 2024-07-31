Российский снайпер рассказал о срыве ротации ВСУ на южнодонецком направлении

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Командир отделения мобильной группы снайперов с позывным Фил сообщил, что бойцы группы тяжелых мобильных снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали ротацию ВСУ в районе села Новомайорское на южнодонецком направлении, передает ТАСС.
По словам Фила, солдаты ВС РФ обнаружили четырех украинских боевиков, которые спускались по лесополосе. Снайпер отметил, что враг был в замешательстве, в итоге военные ВСУ не дошли до своих окопов.
Уточняется, что дистанция до противника составляла практически 1,5 км. Согласно информации источника, несколько целей были поражены.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что дистанция до противника составляла практически 1,5 км. Согласно информации источника, несколько целей были поражены.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова