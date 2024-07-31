Отправившийся на СВО датчанин заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно

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Заключивший контракт с Минобороны РФ и отправившийся на СВО 33-летний эмигрант из Дании заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно. Об этом пишет издание UFA1.RU.
Отмечается, что мужчина эмигрировал в Россию в прошлом году. Поводом для этого решения стало несогласие с политикой Запада по вопросам секс-меньшинств и поддержка традиционных ценностей. Также датчанин не хотел платить налоги своему государству.
По его словам, он хотел попасть на военную службу, но не планировал ехать на СВО. Он обратился в центр «Патриот» в Москве, где ему якобы предложили заключить контракт на один год. Документы были напечатаны на русском языке, которого датчанин не знал на должном уровне. В результате, он подписал бумаги, не ознакомившись с ними, и попал на СВО.
В январе этого года ему продлили срок пребывания в России. Летом мужчина планировал демобилизоваться, поскольку срок контракта истёк, но ему не удалось этого сделать. Ему объяснили, что заключённый с Минобороны контракт бессрочный, поэтому уволиться не получится.
После этого датчанин подал иск в Минобороны с призывом признать его контракт недействительным. В первой инстанции военного суда в Москве ему отказали. Мужчина намерен обратиться в посольство Дании.
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По его словам, он хотел попасть на военную службу, но не планировал ехать на СВО. Он обратился в центр «Патриот» в Москве, где ему якобы предложили заключить контракт на один год. Документы были напечатаны на русском языке, которого датчанин не знал на должном уровне. В результате, он подписал бумаги, не ознакомившись с ними, и попал на СВО.
В январе этого года ему продлили срок пребывания в России. Летом мужчина планировал демобилизоваться, поскольку срок контракта истёк, но ему не удалось этого сделать. Ему объяснили, что заключённый с Минобороны контракт бессрочный, поэтому уволиться не получится.
После этого датчанин подал иск в Минобороны с призывом признать его контракт недействительным. В первой инстанции военного суда в Москве ему отказали. Мужчина намерен обратиться в посольство Дании.
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Анастасия Чинкова