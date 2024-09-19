Известную грузинскую модель-трансгендера Кесарию Абрамидзе убили в Тбилиси

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В Грузии 18 сентября была обнаружена мертвой известная модель-трансгендер Кесария Абрамидзе. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».
По данным канала, Кесария Абрамидзе была найдена мертвой в своем доме в Тбилиси в районе Диди Дигоми. На её теле было обнаружено более десяти ножевых ранений. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
Сообщается, что у Абрамидзе был конфликт с её партнером. Отмечается, что его причиной могла послужить публикация совместной фотографии в интернете. По данным канала, это вызвало напряжение в отношениях.
Обвиняемый был задержан в аэропорту Кутаиси по подозрению в убийстве. Орудием преступления был нож, полиция его изъяла. Ему может грозить от 16 до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что участники драки в Тутаеве Ярославского направления были задержаны сотрудниками ОМОНа и СОБРа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что у Абрамидзе был конфликт с её партнером. Отмечается, что его причиной могла послужить публикация совместной фотографии в интернете. По данным канала, это вызвало напряжение в отношениях.
Обвиняемый был задержан в аэропорту Кутаиси по подозрению в убийстве. Орудием преступления был нож, полиция его изъяла. Ему может грозить от 16 до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что участники драки в Тутаеве Ярославского направления были задержаны сотрудниками ОМОНа и СОБРа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова