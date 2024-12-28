В Хельсинки на Рождество случилось самое сильное в истории города землетрясение

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В столице Финляндии Хельсинки случилось самое сильное в истории города землетрясение на Рождество. Об этом рассказали в новостной службе Yle со ссылкой на данные сейсмолога местного университета Тони Вейкколайнена.
Сила землетрясения была магнитудой в 1,1 балла. Сильнее всего толчки ощущались в Олимпийской деревне Кяпюля. Там же находился и эпицентр.
Землетрясение началось в районе семи вечера и продлилось не менее минуты. По словам очевидцев, они ощутили вибрации, которые прошли через все тело, а также услышали громкий хлопок.
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Иван Мусатов