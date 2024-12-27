В Норвегии объяснили, почему не была оказана помощь морякам с «Урса Майор»

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Компания-владелец судна Oslo Carrier 3 из Норвегии сообщила, что помощь российским морякам с тонущего судна «Урса Майор» не была оказана, поскольку к ним направлялось другое судно. Об этом говорится в сообщении компании Bulkship Management, которое приводит РИА Новости.
Ранее пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика» сообщила в беседе с РИА Новости, что судно под норвежским флагом по непонятным причинам отказалось принимать на борт российских моряков с тонущего в Средиземном море судна «Урса Майор».
Компания-владелец норвежского судна подчеркнула, что спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море. Он приказал капитану не брать на борт экипаж терпящего бедствия судно, поскольку к месту происшествия уже следовало другое спасательное судно.
Также Bulkship Management подчеркнула, что шлюпка с российскими моряками была прикреплена к Oslo Carrier 3 до прибытия спасательного судно. В этот день были хорошие погодные условия, поэтому людям ничто не угрожало.
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Компания-владелец норвежского судна подчеркнула, что спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море. Он приказал капитану не брать на борт экипаж терпящего бедствия судно, поскольку к месту происшествия уже следовало другое спасательное судно.
Также Bulkship Management подчеркнула, что шлюпка с российскими моряками была прикреплена к Oslo Carrier 3 до прибытия спасательного судно. В этот день были хорошие погодные условия, поэтому людям ничто не угрожало.
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Анастасия Чинкова