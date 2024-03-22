Появились кадры ракетных ударов России по ДнепроГЭС 22 марта

Видео: Телеграм-канал «Политика страны»
Ракетная атака на Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС) попала на записи камер видеонаблюдения. Кадры публикует украинское информагентство «Страна.ua».
О ракетных ударах по Днепропетровской гидроэлектростанции стало известно 22 марта. Оператор станции, компания «Укргидроэнерго», до этого сообщила, что станция была атакована, вследствие чего начался пожар. Вторая гидроэлектростанция получила серьезные повреждения, существует риск угрозы потери станции.
На кадрах запечатлен момент ракетной атаки и серия взрывов, произошедших около ГЭС.
Минобороны РФ уведомило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, из-за чего функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов было дезорганизовано.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл последствия вывода из строя ДнепроГЭС для Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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На кадрах запечатлен момент ракетной атаки и серия взрывов, произошедших около ГЭС.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл последствия вывода из строя ДнепроГЭС для Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак