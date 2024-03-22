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Появились кадры ракетных ударов России по ДнепроГЭС 22 марта

Удар ВС РФ по Днепровской ГЭС попал на камеры видеонаблюдения
22 марта 2024, 19:25

Видео: Телеграм-канал «Политика страны»

Ракетная атака на Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС) попала на записи камер видеонаблюдения. Кадры публикует украинское информагентство «Страна.ua».
О ракетных ударах по Днепропетровской гидроэлектростанции стало известно 22 марта. Оператор станции, компания «Укргидроэнерго», до этого сообщила, что станция была атакована, вследствие чего начался пожар. Вторая гидроэлектростанция получила серьезные повреждения, существует риск угрозы потери станции.

На кадрах запечатлен момент ракетной атаки и серия взрывов, произошедших около ГЭС.


Минобороны РФ уведомило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, из-за чего функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов было дезорганизовано.

​Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл последствия вывода из строя ДнепроГЭС для Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России
Соскин: Зеленский шокирован после ударов России по энергообъектам Украины
22 марта 2024, 20:18

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Сегодняшний удар по энергетическим объектам Украины был очень серьезным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале на YouTube. Соскин также отметил, что Зеленский и его окружение оказались в состоянии шока.
Аналитик считает, что удары России могут продолжиться, и призвал украинцев быть готовыми к тому, что предстоит в следующие дни. Он предупредил, что легких дней в ближайшем будущем не будет.

Соскин также отметил, что сейчас на Зеленского и его окружение оказывают давление американские лидеры, которые приезжают на Украину с целью убедить киевский режим пойти на уступки.

В пятницу Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по объектам энергетики и военной инфраструктуре Украины, включая железнодорожные узлы, арсеналы и места дислокации украинских и иностранных военных формирований.

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Командира ВСУ осудят за совершение теракта на нефтестанции в Брянской области
Командир ВСУ предстанет перед судом за приказ бомбить нефтебазу под Брянском
22 марта 2024, 19:44

Фото: istock / Michał Chodyra

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира ВСУ Евгения Булацика, отдавшего приказ обстреливать нефтебазу под Брянском. Об этом информирует ТАСС.
Украинский военнослужащий предстанет перед вторым Западным окружным военным судом по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ.

По информации следствия, 30 апреля 2022 фигурант отдал заведомо незаконный приказ подчиненным членам экипажей фронтовых бомбардировщиков «Су-24М». Исполняя приказ, бойцы совершили полет над территорией Брянской области на предельно низких высотах, чтобы исключить обнаружения российской системой ПВО, и сбросили 2 снаряда.

Суммарный имущественный ущерб станции оценивается как минимум в 11 миллионов рублей.

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Военэксперт Бартош усомнился в передаче Украине Западом лазерного оружия
22 марта 2024, 19:37

Фото: istockphoto.com/.shock

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил, что Запад не станет передавать Украине лазерное оружие из-за его секретности.
«В пользование украинским военным такое оружие не передадут из соображений секретности и опасений, что такая техника может попасть в руки российских войск. Также потому, что для использования и обслуживания такой техники нужны хорошо подготовленные специалисты, которых у Украины нет», — пояснил в беседе с NEWS.ru специалист.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) намеревается закупить оружие для Украины на средства из собственного бюджета организации в обход существующего запрета на такие действия.

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Ставка Зеленского приняла ряд «закрытых решений»
Зеленский: после ударов ВС РФ по Украине принято несколько закрытых решений
22 марта 2024, 19:08

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале сообщил, что сегодня, 22 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Украинский лидер заявил, что доклады были посвящены ликвидации последствий российских ударов в Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Франковской областях и всех остальных пострадавших городов.

«Заслушал отчеты о ходе восстановительных работ», — написал Зеленский.
Он добавил, что главы «Укрэнерго» и «Нафтогаза» сообщили о текущем состоянии энергетической системы и необходимых мерах для ее укрепления и защиты. Также о работе систем противовоздушной обороны «в эти два непростых дня» доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Глава Украины отметил, что Ставкой был принят ряд закрытых решений. Он подчеркнул, что для защиты страны необходимо достаточное количество современных систем ПВО, которые могут предоставить западные партнеры.

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ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки
22 марта 2024, 19:05

Фото: iStock/frantic00

За последние 24 часа украинские военные выпустили более 60 боеприпасов по территории Белгородской области.
В результате пострадали пять человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, семь населенных пунктов региона подверглись обстрелам, при этом не менее 64 снаряда было выпущено с украинской стороны. Также произошла воздушная атака в Белгороде, а в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы.

В течение суток на регион было совершено 25 атак с использованием беспилотников, в том числе сброс взрывных устройств с семи дронов. В результате инцидентов пострадали пять человек.

Кроме того, нанесен ущерб 34 многоквартирным домам, 95 частным домовладениям и 123 автомобилям. Губернатор также сообщил о различных видах атак, включая артиллерийские удары, использование дронов-камикадзе и атаки на инфраструктурные объекты.

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Небензя раскрыл приоритетную цель для российских военных в зоне СВО
Небензя: Французские военные на Украине станут приоритетной целью
22 марта 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Франция должна понимать, что Москва станет рассматривать французских военных на Украине в качестве приоритетной цели, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза.
«Планируя направление уже регулярных войск (на Украину. — ред.), Парижу следует запомнить важную вещь — они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что Запад уже подвел Украину к краю пропасти и нервничает из-за того, что так и не удалось нанести стратегическое поражение России даже с помощью поставок вооружения Киеву.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что Франция признала катастрофические военные потери на Украине.

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Сальдо: Херсонские подпольщики устроили дерзкую диверсию против ВСУ
22 марта 2024, 18:34

Фото: istockphoto/Avdeev_80

Бойцы херсонского подполья провели дерзкую диверсионную акцию против занимающих позиции в окрестностях областного центра военнослужащих ВСУ. Они передали им окопные свечи, начинённые, помимо парафина, взрывчаткой.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он рассказал, что таким образом неравнодушные жители Херсонщины передали ответный салют боевикам ВСУ за разбросанные по левому берегу Днепра мины-фонарики. Партию заминированных свечей передали украинским солдатам так называемые «николаевские волонтёры».

Особая конструкция, разработанная местными умельцами, позволяет окопным свечам не только гореть дольше обычного, но и выполнять необычную функцию — взрываться. Известно, что боевики некоторых подразделений ВСУ уже успели воспользоваться «подарком» подпольщиков.

Сальдо отметил, что не так важно, какой именно урон нанесли противнику самодельные свечи-бомбы. Имеет значение только то, что украинцам дали понять: им не будет покоя даже в окопах и под землёй, пока они не покинут херсонскую землю, заключил глава региона.

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#губернатор
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#сво
#всу
#херсонская область
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ВСУ атаковали с помощью дрона Борисовский район Белгородской области
22 марта 2024, 18:05

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные Силы Украины в пятницу 20 марта атаковали с помощью БПЛА Борисовский район Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По сведениям Гладкова, под обстрел ВСУ попало село Цаповка в Белгородской области. Пострадавших в числе местных жителей нет, но зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта связи. Кроме того, несколько снарядов попало на территорию сельскохозяйственного предприятия.

Ранее сообщалось, что в Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле, а также кенгуру Беннетта Гранди.

В ночь на 22 марта Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. Атака стала крупнейшей за все время проведения спецоперации.

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#белгородская область
#вс рф
#всу
#россия
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Рогов рассказал об успехах ВС РФ в районах сёл Работино и Вербового
Рогов: ВС РФ улучшили позиции в Работино и в районе Вербового
22 марта 2024, 17:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные улучшили свои позиции в Работино и в районе Вербового на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава местного общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со сторон наших ребят. Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, в Работино продолжаются ожесточенные бои.

Кроме того, Рогов рассказал, что бойцы ВС РФ смогли выбить украинских военных из опорного пункта в районе Вербового, после чего там пришлось отбить несколько контратак противника.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные контролируют высоты в запорожском Работино и центр села. Губернатор также сообщил, что российские военные ежедневно захватывают пленных в Работино, в том числе много добровольно сдающихся.

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