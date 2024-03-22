«Мы теряем ДнепроГЭС»: На Украине оценили состояние станции после ударов ВС РФ

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По ДнепроГЭС было два прямых попадания. Ракеты попали в ГЭС-1 и ГЭС-2. Вторая имеет серьёзные повреждения. Об этом рассказал директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. Его слова передает украинское издание «Страна».
«На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и пропускать воду, потому что увы станцию мы не сможем сделать это», - заявил Сирота.
Он уточнил, что одна ракета попала в опору ГЭС-2, разрушив подкрановые балки. Потребуется полное восстановление машинного зала и электрического оборудования.
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