В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель

Число пострадавших от отравления после обеда в школьной столовой Новочебоксарска достигло 205 человек. Об этом сообщает Минздрав Чувашии в своем телеграм-канале. Количество госпитализированных, как отмечается, остается прежним — в больнице лежат шесть человек.