В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель

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Мирные жители погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Великие Копани в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, передает ТАСС.
«В результате обстрела жилого сектора села Великие Копани погиб мужчина 1978 года рождения», – заявил он.
Ранее стало известно, что критические объекты инфраструктуры были повреждены в результате ракетного удара по части Херсонской области, оккупированной украинскими войсками. Глава местного областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин рассказал об ущербе, нанесенном газораспределительной станции.
Кроме того, ранее сообщалось, что попытки украинских войск форсировать Днепр и высадиться на территории Херсонской области стоили элитному спецназу потерь.
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Александр Климов