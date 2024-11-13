Житель Энергодара погиб при обстреле города ВСУ

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Артиллерия ВСУ предприняла массированный обстрел Энергодара. В результате погиб один мирный житель.
Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз. В своём телеграм-канале он уточнил, что было зафиксировано не менее восьми артиллерийских разрывов, два из которых пришлись на центр города, в районе улицы Советской. Кроме того, Энергодар атаковали два беспилотника-камикадзе. Руководитель городской администрации принёс соболезнования родным и близким погибшего.
В городских оперативных службах сообщили, что в результате взрывов были уничтожены два автомобиля. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких жилых домов. Местных жителей просят быть особенно внимательными и осторожными.
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Александр Бойцов