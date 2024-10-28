В Энергодаре заявили об использовании ВСУ западных технологий для удара по городу

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Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют западную технику для ударов по городу, сообщает РИА Новости.
«Конечно. Это высокотехнологичное оборудование. Современные средства, которые применяет противник, это системы наведения и корректировки – позволяют наносить удары по городу», – заявил глава города.
По его словам, в начале специальной военной операции (СВО) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было таких возможностей и ресурсов. Мэр отметил, что Киев развивается благодаря помощи западных стран.
Ранее мэр Сеновоз сообщил, что в городскую администрацию Энергодара поступают многочисленные просьбы от украинцев о возвращении. По словам главы администрации, «украинская сторона создает максимально возможные условия» и добивается того, чтобы жителям города и всей Запорожской области «не давали возможности вернуться на место жительства».
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