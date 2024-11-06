ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

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Украинские боевики из артиллерии обстреливают Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в городе уже зафиксировано порядка трех прилетов. Рогов призвал местное население быть внимательными и находиться в укрытиях.
В настоящее время информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
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Элина Позднякова