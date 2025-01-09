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В Херсонской области задержали 18-летнюю подозреваемую в передаче данных ВСУ

ФСБ задержала 18-летнюю жительницу Херсонской области, подозреваемую в госизмене
Фото: iStock/Igor Vershinsky

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Силовики задержали 18-летнюю жительницу Херсонской области, подозреваемую в передаче сведений военизированному формированию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
Отмечается, что подозреваемая в апреле 2023 года передала куратору информацию о местах дислокации бойцов ВС РФ на территории Херсонской области.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По ней ей грозит до 20 лет тюремного заключения. В настоящее время задержанная находится под стражей.



Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств совершённого преступления.

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#вс рф
Устроивший стрельбу глава администрации села в ХМАО отправлен под арест
09 января 2025, 14:44

Фото: istockphoto/ESOlex

Суд отправил под арест главу администрации посёлка Кузьминский в Ханты-Мансийском автономном округе Сергея Грубцова. Ранее он, будучи в изрядном подпитии, обстрелял из карабина дом бойфренда своей 12-летней дочери.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по ХМАО. О 15-летнем ухажёре своей дочки Грубцов узнал нынешним летом. Он пытался разговаривать с парнем, но безуспешно. Тогда глава поселковой администрации написал заявление в полицию, однако дело никак не двигалось. Последней каплей стала запись интимных встреч ханты-мансийской Лолиты с её бойфрендом, которую одноклассники девочки слили в сеть. Видео дошло до отца.

Изрядно разогревшись спиртным, Грубцов взял нарезной карабин «Тигр» и отправился к дому возлюбленного своей дочери. Обстреляв здание, чиновник отправился бродить с оружием по посёлку. Когда прибывшие полицейские попытались задержать стрелка, он укрылся в доме своего знакомого и открыл огонь и по ним. В итоге его задержали, к счастью, живым. Теперь оскорблённому в отцовских чувствах Грубцову может грозить до 15 лет лишения свободы. В основном — из-за стрельбы по представителям власти.

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В Мариуполе девушка отрезала половой орган своему молодому человеку в ходе ссоры
09 января 2025, 14:38

Фото: iStock/ipopba

Жительница Мариуполя отрезала половой орган своему молодому человеку, с которым ссорилась всю ночь во время новогодних праздников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 31-летняя Алёна и её 36-летний возлюбленный Денис сильно поругались в ночь на 4 января. Они несколько часов выясняли отношения, однако в какой-то момент девушка схватилась за нож и отрезала мужчине половой орган.

В настоящее время он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Девушку задержали правоохранители, проводится проверка. Ранее она уже была судима за ложное сообщение об угрозе гражданам.

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#девушка
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В подмосковном Солнечногорске мигрант поджёг дом с тремя людьми внутри
09 января 2025, 14:23

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В городе Солнечногорск Московской области 38-летний мигрант поджёг жилой дом. В это время внутри находились три человека.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Известно, что таким образом иностранец собирался расправиться с двумя своими знакомыми. Третий человек оказался на месте происшествия случайно. Злоумышленник взял канистру бензина, облил дом в районе входной двери и крыльца, а затем поджёг.

По словам собеседника издания, 42-летняя женщина не сумела выбраться из горящего дома и погибла на месте происшествия. Двое других людей смогли эвакуироваться.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Фигурант уже задержан, его допрашивают. Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности происшедшего.

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#солнечногорск
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В Подмосковье полицейские нашли в машине у двух москвичей около 1 кг наркотиков
09 января 2025, 14:16

Фото: istockphoto.com/Artem Stepanov

Почти килограмм гашиша обнаружили подмосковные полицейские под капотом машины, на которой ехали по трассе А-104 два жителя Москвы 36 и 37 лет, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Машину остановили рядом с рабочим посёлком Икша Дмитровского городского округа. При досмотре автомобиля полицейские изъяли из-под капота обмотанный изолентой свёрток. Экспертиза показала, что его содержимым является наркотик гашиш общей массой свыше 950 граммов», — говорится в сообщении.
Задержанные рассказали, что забрали наркотик в доме одного из садоводческих товариществ Дмитровского округа и везли в Москву для продажи.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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Российскую туристку нашли спустя 10 дней после её пропажи в Турции

Приехала на заработки и практиковала «сухое голодание»: 20-летняя уроженка Одессы умерла от голода в Москве

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#дмитровский городской округ
#наркотики
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Российскую туристку нашли спустя 10 дней после её пропажи в Турции
09 января 2025, 14:06

Фото: istockphoto/9parusnikov

В Турции найдена российская туристка Лаура Писаренко. Девушка из Нальчика перестала выходить на связь с родными ещё 30 декабря прошлого года.
Тогда она обращалась в российское консульство в Стамбуле, так как потеряла паспорт, напоминает телеграм-канал SHOT. Сначала девушку предупредили о возможной депортации, но затем не стали задерживать и отпустили, так как срок её пребывания в Турции в качестве туристки ещё не истёк. После этого Лаура пропала.

В Стамбул прилетел брат девушки. Он написал заявление о её пропаже в полицию. Наконец исчезнувшая туристка была найдена. По её словам, она не может сообщить, что с ней происходило с 30 декабря, так как просто не помнит. Отмечается, что 23-летняя девушка цела, но находится в неважном состоянии. На провалы в памяти она жаловалась прежде.

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#девушка
#турция
#полиция
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Приехала на заработки и практиковала «сухое голодание»: 20-летняя уроженка Одессы умерла от голода в Москве
09 января 2025, 14:02

Ангелина Шелдон (Фото: соцсети)

22 февраля 2021 года в съемной квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело 20-летней писательницы из Одессы Аделины Шелдон. Девушка мечтала стать успешным писателем на фоне финансовых проблем, увлеклась модным «сухим голоданием» и умерла от голода в одиночестве. Труп обнаружили спустя 10 дней после смерти. Подробности истории приводит «Радио 1».

Хотела добиться успеха


Молодая и красивая Аделина Шелдон приехала в Москву из Одессы и сняла квартиру. Еще в 2018 году она давала интервью российским СМИ, где объясняла школьникам, почему важно читать книги. Девушка имела большие планы на жизнь, мечтала стать известным писателем и уехать в Европу или Америку.

«Планы масштабные. Писательство, мои произведения, книги – это главное в моей жизни. Идеи могут прийти в любой момент и в любом месте. Этому может способствовать, что угодно. Крайне благоприятно сказывается музыка, видеоролики, фильмы. Вдохновить может любое фото, фраза, воспоминание. Так что через десять лет я вижу себя успешным и известным писателем, с внушительной библиографией», — писала Аделина в соцсетях.

И, действительно, прожив год в Москве, она отправилась в Европу, однако через три месяца вернулась обратно в столицу, в ту же квартиру, которую снимала до своего отъезда.

Финансовые проблемы


Аделина снимала квартиру у москвича Александра Маслова. Она прожила там год, исправно платила, гостей не водила. Вела скромный образ жизни и редко выходила из квартиры. После поездки в Европу, которая продлилась три месяца, девушка вернулась в ту же квартиру, однако попросила отсрочку с оплатой. Хозяин квартиры согласился, ведь в первый год проживания никаких проблем не было.

Александр и его супруга с пониманием относились к финансовым трудностям квартирантки, тем более она обещала погасить долг сразу, как получит большой гонорар. Они часто общались с ней и отмечали ее образованность, начитанность и знание нескольких языков.

«Мы говорили ей, что готовы помочь устроиться репетитором – ведь она знала языки, или пойти в модельный бизнес – ведь она симпатичная, яркая девушка, но она не хотела», — рассказывал Александр Маслов в интервью «Комсомольской правде».

Так прошел еще один год, который стал очень сложным для девушки, но возвращаться в Одессу к родителям она не собиралась.

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Хозяин квартиры обнаружил труп


Время шло, Аделина прожила в квартире еще один год, а заплатила всего за три месяца. В феврале супруга Маслова связалась с девушкой, та пообещала вернуть долг через три-четыре дня, но прошло две недели, а квартирантка перестала выходить на связь. Тогда хозяин решил, что больше так продолжаться не может. Он поехал в квартиру, но попасть в нее не смог, так как дверь была заперта изнутри. Мужчина решил, что девушка попросту сбежала, чтобы не платить долг. Однако взломав дверь, он почувствовал неприятный запах. Пройдя в комнату, хозяин увидел тело своей квартирантки.

«Тело было обнаружено на улице Каховка. Без признаков насильственной смерти. Обнаружил ее москвич, сдавший квартиру. Гражданка лежала на полу без признаков жизни, после чего вызвал полицию», — рассказали в полиции.

Ангелина Шелдон (Фото: соцсети)

Жертва «сухого голодания»


По словам хозяина квартиры, холодильник был совершенно пустой. На кухне были соль, сахар и пакетики с чаями «детокс» и другие травяные сборы. На плите стояла кастрюлька, в которой варили гречку, а на прикроватной тумбе была тарелка с рисом.

В квартире нашли дневник молодой писательницы, в котором она писала, что практиковала «сухое голодание».

Возле кровати девушки стоял таз. Маслов предположил, что девушку рвало кровью. Он считает, что она пошла на свое «сухое голодание», но выйти из него уже не смогла.

Тело Ангелины пролежало в квартире 10 дней.

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#девушка
#статьи
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В Нижневартовске заведующий хирургическим отделением продавал очереди на операции
09 января 2025, 13:02

Фото: iStock/megaflopp

Заведующий хирургическим отделением в больнице Нижневартовска несколько лет продавал очереди на операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 59-летний завотделением хирургии Нижневартовской окружной клинической больницы Василий Колядко брал с пациентов от 20 до 120 тысяч рублей за «бронирование» очереди на операцию.

По данным следователей, такой деятельностью врач занимался с 2023 года. На его счету как минимум 10 подобных эпизодов. Деньги он брал как с молодых пациентов, так и с пенсионеров.

В отношение Колядко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

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#уголовное врач
#бронирование
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Американская блогерша Killadamente умерла, подавившись едой за ужином
09 января 2025, 12:54

Фото: istockphoto/NetPix

Известная американская блогерша Кэрол Акоста, известная в соцсетях под ником Killadamente, скончалась в Нью-Йорке в возрасте 27 лет. Она подавилась едой во время семейного ужина в ресторане.
Инцидент произошёл 3 января, сообщает The New York Post. Во время застолья с родственниками девушка вдруг начала задыхаться. Было очень похоже, что она подавилась кусочками пищи. Кэрол упала, она не могла дышать, з-за чего у неё остановилось сердце. Блогершу экстренно госпитализировали, но реанимировать не смогли. Случившееся подтвердила младшая сестра погибшей Хатян, уточнив, что семья пока не получила официального медицинского заключения о причине смерти.

На страницу Killadamente в социальной сети было подписано 6,7 миллиона человек. В своём блоге она рассказывала и показывала кадры своей личной жизни, пропагандировала бодипозитив. В частности, говорила о жизни людей с большим весом.

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В Приднестровье зафиксировали первые случаи гибели людей из-за энергокризиса
Глава МИД Приднестровья Игнатьев сообщил о гибели людей на фоне энергокризиса
09 января 2025, 12:47

Фото: iStock/rarrarorro

В Приднестровье зафиксированы первые случаи гибели людей, которые пытались согреться дома на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что жители республики на фоне проблем с электроэнергией вынуждены топить печки в домах. Многие оставляют их зажженными на ночь, поэтому возросло число летальных исходов.

По словам Игнатьева, власти Приднестровья не фиксируют большого оттока населения на фоне энергетического кризиса. В основном жители переезжают к своим родственникам.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «люди верят в лучшее».

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