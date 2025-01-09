В Херсонской области задержали 18-летнюю подозреваемую в передаче данных ВСУ

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Силовики задержали 18-летнюю жительницу Херсонской области, подозреваемую в передаче сведений военизированному формированию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
Отмечается, что подозреваемая в апреле 2023 года передала куратору информацию о местах дислокации бойцов ВС РФ на территории Херсонской области.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По ней ей грозит до 20 лет тюремного заключения. В настоящее время задержанная находится под стражей.
Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств совершённого преступления.
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В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По ней ей грозит до 20 лет тюремного заключения. В настоящее время задержанная находится под стражей.
Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств совершённого преступления.
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Анастасия Чинкова