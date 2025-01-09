В Херсонской области задержали 18-летнюю подозреваемую в передаче данных ВСУ

22 февраля 2021 года в съемной квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело 20-летней писательницы из Одессы Аделины Шелдон. Девушка мечтала стать успешным писателем на фоне финансовых проблем, увлеклась модным «сухим голоданием» и умерла от голода в одиночестве. Труп обнаружили спустя 10 дней после смерти. Подробности истории приводит «Радио 1».