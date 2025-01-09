В Приамурье задержали украинского агента, планировавшего диверсию на Транссибе

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Приамурья, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали под руководством украинской террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Амурской области.
Отмечается, что 39-летний задержанный поддерживал идеологию запрещённой в России организации. Через мессенджер он вёл переписку с представителями украинской террористической организации для получения знаний и навыков по минно-подрывному делу, а также приобрёл компоненты для изготовления взрывного устройства. В октябре мужчина принял решение совершить диверсию на железнодорожном перегоне Белогорск – Украинка в Амурской области.
Сотрудниками ФСБ была пресечена противоправная деятельность мужчины. Уточняется, что данный участок Транссиба имеет ключевое значения для бесперебойного федерального транспортного сообщения.
По данным следствия, после совершения теракта на железной дороге мужчина планировал уехать на Украину, где собирался вступить в ряды запрещённой в России террористической организации, участвующей в боевых действиях против ВС РФ в зоне СВО.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.
Мужчина заключён под стражу. Его грозит до 20 лет тюрьмы.
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Сотрудниками ФСБ была пресечена противоправная деятельность мужчины. Уточняется, что данный участок Транссиба имеет ключевое значения для бесперебойного федерального транспортного сообщения.
По данным следствия, после совершения теракта на железной дороге мужчина планировал уехать на Украину, где собирался вступить в ряды запрещённой в России террористической организации, участвующей в боевых действиях против ВС РФ в зоне СВО.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.
Мужчина заключён под стражу. Его грозит до 20 лет тюрьмы.
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Анастасия Чинкова