В Химках легковушка врезалась в грузовик, пострадали женщина и годовалый ребёнок

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
ДТП с участием легковой иномарки и грузовика произошло на Молодёжной улице в Химках, первую помощь пострадавшим — женщине и ребёнку — оказали сотрудники местного отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Росгвардейцы ехали по улице Молодёжная и стали свидетелями ДТП: женщина за рулём иномарки не справилась с управлениям и столкнулась с грузовиком, припаркованным у обочины. Сотрудники Росгвардии сразу пришли на помощь — они отодвинули сработавшую в иномарке подушку безопасности, вывели из машины женщину с годовалым ребёнком и наблюдали за их состоянием до приезда бригады скорой», — говорится в сообщении.Прибывшие медики осмотрели участников ДТП. Серьёзных травм у них не обнаружилось.
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Лев Каштанов