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Украинский боксер Усик оказался в центре скандала: подробности задержания в Польше, реакция Зеленского

Зеленский резко отреагировал на задержание украинского боксера Усика в Польше
18 сентября 2024, 12:36
Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Украинский боксер Александр Усик в ночь на 18 сентября был задержан в аэропорту Кракова в Польше. Подробности задержания, чем известен спортсмен, какова его позиция по России и Украине — читайте в материале «Радио 1».

Кто такой Александр Усик

Александр Усик — 37-летний непобеждённый украинский боксёр-профессионал, чемпион Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Всего на счету Усика 22 поединка на профессиональном ринге, из них 14 — нокаутом.

Рост спортсмена составляет 191 см — вес 90 кг. Усик выступает в супертяжелом весе. В конце июня он отказался от звания чемпиона IBF в этой весовой категории.



Биография и спортивная карьера боксера Усика

Боксер родился 17 января 1987 года в Симферополе. С детства занимался народными танцами, дзюдо и футболом, выступал за юношескую команду футбольной «Таврии» на позиции левого полузащитника. В 15-летнем возрасте сделал выбор в пользу бокса.

Изначально спортсмен выступал в среднем весе (до 75 кг), стал бронзовым призером чемпионата Европы. Позже перешел в полутяжелый вес (до 81 кг), в феврале 2008 года завоевал лицензию на Олимпиаду. На Олимпийских Играх в Пекине он принимал участие в соревнованиях уже в тяжелой весовой категории (до 91 кг).

После перехода в полутяжелый вес стал чемпионом Европы. Через год завоевал бронзу чемпионата мира в категории до 91 кг. В то же время он потерпел единственное поражение в любительской карьере.

В 2013 году Усик перешел в профессионалы и начал выступать в полутяжелом весе (до 90,7 кг). Первые девять боев закончились победами Усика во втором или третьем раундах.

В десятом поединке Усик первый раз соревновался за основной пояс: в сентябре 2016-го он в 12 раундах одержал победу над Кшиштофом Гловацким и взял титул WBO в крузервейте. В 15-м профессиональном бою украинец стал абсолютным чемпионом мира — после победы над Муратом Гассиевым в июле 2018 года в финале боксерской Суперсерии.

В октябре 2019-го Усик дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Чазза Уизерспуна, который не вышел на 8-й раунд.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Александр Усик встретился с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Тогда он нанес сопернику первое поражение в карьере. Бой-реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года

Планы Усика стать президентом Украины

Летом 2023 года в интервью YouTube-каналу Seconds Out Усик заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Автор канала спросил, что будет делать боксер, если бой с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах не состоится.
«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты»,— сказал украинец.
Отметим, что, судя по видео, о своих президентских амбициях Александр говорил с изрядной долей сарказма.
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Позиция Усика по России и Украине

До начала спецоперации на Украине многие считали, что у Усика умеренно пророссийские взгляды.

В апреле 2016 года Александр заявлял, что не разделяет народы России и Украины.
«В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте так и будем говорить — славяне», — говорил боксер.
У спортсмена несколько раз спрашивали, кому принадлежит Крым. В 2017 году он ответил «Крым — это Крым», в 2018-м: «Крым — божий». С третьего раза спортсмен разозлился.
«Скажите: ваша цель — спровоцировать меня говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ах ты, пес, предатель!" Кого из вас я предал, что вы мне такие вопросы собачьи задаете?» — выразил возмущение он.
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Через два дня после начала спецоперации на Украине Усик обратился к жителям России и президенту Владимиру Путину с видеообращением.
«Если мы считаем друг друга братьями, православными — не отпускайте своих военных, своих детей в нашу страну, не воюйте с нами. Еще хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Вы можете остановить это, не ставьте нам никаких условий, просто сядьте за стол переговоров, просто поговорите. Все должно остановиться», — сказал Усик.
Позже Александ стал выбирать более резкие выражения, называя россиян «свинособаками».
«Буду говорить на "другом языке", чтобы свинособаки меня тоже понимали. Да, я оскорбляю тех, кого я не уважаю... Россия — это враг», — высказался Усик.

Что известно о скандале с Александром Усиком в аэропорту Кракова

Пресс-секретарь аэропорта Кракова Наталия Винце завила порталу Interia, что представители авиакомпании не допустили Александра на рейс. С ее слов, в инцидент вмешалась служба безопасности аэропорта и служба охраны границы.

Усик был задержан при попытке вылететь в испанскую Валенсию. Там он должен был начать готовится к поединку с Тайсоном Фьюри.

По данным портала Onet, Александра задержали, так как спортсмен начал протестовать из-за недопуска к посадке его спутника Анджея Василевского. Также сообщалось, что Усика могли задержать за превышение скорости в спешке на рейс.
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Раскрыта причина задержания боксёра Усика в аэропорту Польши
Позже супруга боксера сообщила, что «все хорошо» и «ничего криминального» не случилось. Через небольшой промежуток времени Усик прокомментировал произошедшее в соцсетях. Он написал, что «все хорошо» и призвал своих поклонников не волноваться. С его слов, произошла путаница, которую удалось быстро разрешить.

Не остался в стороне и президент Украины Владимир Зеленский: он связался с Усиком по телефону, что, возможно, могло способствовать быстрой отмене задержания. В обращении украинский лидер выразил недовольство фактом задержания чемпиона и добавил, что такое обращение с гражданином Украины недопустимо.

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В Свердловской области правоохранители задержали мэра города Артёмовский
18 сентября 2024, 13:07

Фото: istockphoto/undefined undefined

В городе Артёмовский Свердловской области правоохранители задержали главу городской администрации Константина Трофимова. Его подозревают в совершении коррупционного преступления.
Как сообщает издание URA.RU, полицейские в штатском пришли к мэру в обеденный перерыв, показали удостоверения и увели его прямо из рабочего кабинета. Сам кабинет силовики опечатали.

По данным источника издания, основанием для задержания Трофимова могли стать подозрения, основанные на показаниях одного или нескольких руководителей муниципальных унитарных предприятий (МУП) Артёмовского, с которыми мэр заключал соглашения от имени города.

Константин Трофимов стал главой администрации Артёмовского после его избрания на этот пост в 2020 году.

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#задержание
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У главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, три человека ранены
18 сентября 2024, 12:59

Фото: iStock/Vera Tikhonova

У главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, в результате которой три человека получили ранения. Об этом сообщает Mash.
По данным Wildberries Владислав Бакальчук с охраной предпринял попытку незаконного проникновения в главный офис компании.

Уточняется, что накануне неизвестные мужчины приехали к офису на Романовом переулке и устроили дебош по поводу помещений маркетплейса. Сегодня разборки продолжились. Очевидцы сообщают о стрельбе и нескольких раненых. Из корпуса факультета журналистики МГУ также эвакуировали студентов.

На месте происшествия работает полиция. В настоящий момент ситуация у главного офиса Wildberries стабильна.

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СК Армении обвинил Россию в подготовке группы для захвата власти в стране
СК Армении заявил, что в России готовили группу для захвата власти в стране
18 сентября 2024, 12:59

Фото: iStock/Wirestock

Следственный комитет Армении заявил, что обезвредил в стране группу, которая якобы вербовала участников и на территории России осуществляла их подготовку к захвату власти в Ереване. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
При этом отмечается, что СК не уточнил, кто именно в России занимался такого рода подготовкой, а также не предоставил никаких доказательств.

В сообщении сказано, что по итогам проведённых следственных мероприятий, обысков и допросов было установлено, что пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и несколько других пока неустановленных лиц готовились к узурпации власти. В частности, эти лица в течение этого года завербовали нескольких людей под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новыми видами оружия, обучения навыкам его владения и передачи этих сведений другим людям.

Также СК утверждает, что завербованным пообещали ежемесячную выплату в размере 220 тысяч рублей.

При этом часть завербованных в какой-то момент отказалось от сотрудничества с организаторами и вернулась в Армению. В связи с этим преступление не было завершено.

В отношении семи лиц Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело, ещё четверо объявлены в розыск.

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#армения
#россия
#следственный комитет
#власть
#преступление
#уголовное розыск
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Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных из Торопца
Руденя поручил организовать ПВР для эвакуированных жителей Торопца
18 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/shironosov

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил организовать пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных после пожара жителей Торопца. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Напомним, что в городе упали обломки сбитого украинского дрона. В результате этого вспыхнул пожар. Была объявлена частичная эвакуация граждан.

Также в числе поручений главы области значится обеспечение правопорядка на территории, где была проведена эвакуация населения.

В настоящее время в городе работают все экстренные службы.

Кроме того, управление Росгвардии по Тверской области сообщило, что эвакуируемые владельцы оружия могут сдать его на временное хранение в территориальные отделы лицензионно-разрешительной работы и полиции, которые расположены в городах Западная Двина и Андриаполь.

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#тверская область
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#эвакуация
#жители
#пожар
#поручение
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В Химках легковушка врезалась в грузовик, пострадали женщина и годовалый ребёнок
18 сентября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

ДТП с участием легковой иномарки и грузовика произошло на Молодёжной улице в Химках, первую помощь пострадавшим — женщине и ребёнку — оказали сотрудники местного отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Росгвардейцы ехали по улице Молодёжная и стали свидетелями ДТП: женщина за рулём иномарки не справилась с управлениям и столкнулась с грузовиком, припаркованным у обочины. Сотрудники Росгвардии сразу пришли на помощь — они отодвинули сработавшую в иномарке подушку безопасности, вывели из машины женщину с годовалым ребёнком и наблюдали за их состоянием до приезда бригады скорой», — говорится в сообщении.
Прибывшие медики осмотрели участников ДТП. Серьёзных травм у них не обнаружилось.

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Видео задержания радикальных исламисток в никабах показала ФСБ

Охрана в школе, где ученик с молотком напал на одноклассников, была формальной
#дтп
#химки
#росгвардия
#ребёнок
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Видео задержания радикальных исламисток в никабах показала ФСБ
ФСБ показала видео задержания участниц женской ячейки исламисток в Татарстане
18 сентября 2024, 11:40

Фото: ФСБ России

ФСБ России показала видео задержания участниц женской исламской ячейки в Татарстане. Силовики раскрыли законспирированных приверженок международной террористической организации, которые вербовали в свои ряды россиян.
На опубликованных ФСБ кадрах видно, как силовики берут штурмом частный дом в Татарстане. Женщины в никабах с покрытыми головами пытаются скрыться в подсобных помещениях, откуда их выводят силовики.
Во время обыска в доме нашли ряд запрещенной литературы радикального толка. Названия некоторых книг на обложке были заклеены – таким путем вербовщики маскировали запрещенную литературу под религиозную. Также силовики изъяли карты памяти, накопители, телефоны, компьютеры и другие средства связи. Кроме этого раскрыли переписки в соцсетях. Все данные сейчас изучают.

Силовики вывели из дома двух женщин, которых посадили в служебный автобус. По факту участия в запрещенной организации возбудили уголовное дело.

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#дом
#уголовное фсб
#данные
#женщины
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Охрана в школе, где ученик с молотком напал на одноклассников, была формальной
18 сентября 2024, 11:30

Фото: istockphoto/tiero

Выявлены недостатки охраны в челябинской школе, где подросток с молотком напал на одноклассников. Как выяснилось, рамка металлоискателя и турникет не были подключены и являлись по сути муляжами охранных систем.
По результатам случившегося задержан заместитель директора учебного заведения, сообщает РИА Новости. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним).

Кроме того, из-за инцидента возбуждено уголовное дело об оказании частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По этому делу задержан заместитель руководителя охранного предприятия.

Также организованы доследственные проверки медицинского учреждения, в котором состоял на учёте ученик, напавший на сверстников с ножом и молотком. По итогам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц учреждения.

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#школа
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В России требуют запретить компьютерную игру Roblox после изнасилования школьника
Компьютерную игру Roblox требуют запретить в России
18 сентября 2024, 11:22

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В России требуют запретить компьютерную игру Roblox. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что такие требования связаны с инцидентом, произошедшим летом. Маленькая школьница из Томска играла в Roblox и познакомилась там с 21-летним игроком, представившимся Олегом из Петербурга. В какой-то момент они сблизились и девочка дала парню свои контакты. Они начали переписываться в мессенджере, после чего Олег прислал девочке свой половой орган. Взамен он попросил школьницу прислать свои фото, за которые пообещал подарить донаты для игры.

Испугавшаяся девочка рассказала о произошедшем маме, которая потребовала запретить эту игру по всей России. Она отметила, что внутри игры может развиваться педофилия и развращённость детей.

Однако это не единственный случай, связанный с Roblox. На прошлой неделе в Екатеринбурге 37-летний мужчина изнасиловал 12-летнего мальчика, с которым познакомился как раз в этой игре. Он пришёл к нему домой, пока родителей школьника не было дома.

Игра Roblox очень популярна среди российских детей. В ней пользователи могут создавать собственные миры или же играть в уже придуманные другими юзерами.

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#опасность
#россия
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Замдиректоров школы и ЧОП задержали после нападения ученика с молотком на школьников
Замдиректоров школы №68 и охранного предприятия задержали после ЧП в Челябинске
18 сентября 2024, 10:53

Фото: iStock/ancoay

Замдиректора охранного предприятия задержали после нападения школьника с молотком на одноклассников и учителей в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Отмечается, что было заведено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Также был задержан замдиректора учебного заведения, ему предъявили обвинение по статье о халатности.

Накануне стало известно, что школьник напал с молотком на своих одноклассников и учителей. В результате этого инцидента были ранены трое учеников и учитель химии. Во вторник вечером детей спецбортом МЧС перенаправили в Москву, где они будут проходить лечение в Российской детской клинической больнице.

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#охрана
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