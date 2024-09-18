Украинский боксер Усик оказался в центре скандала: подробности задержания в Польше, реакция Зеленского

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Украинский боксер Александр Усик в ночь на 18 сентября был задержан в аэропорту Кракова в Польше. Подробности задержания, чем известен спортсмен, какова его позиция по России и Украине — читайте в материале «Радио 1».
Кто такой Александр УсикАлександр Усик — 37-летний непобеждённый украинский боксёр-профессионал, чемпион Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Всего на счету Усика 22 поединка на профессиональном ринге, из них 14 — нокаутом.
Рост спортсмена составляет 191 см — вес 90 кг. Усик выступает в супертяжелом весе. В конце июня он отказался от звания чемпиона IBF в этой весовой категории.
Биография и спортивная карьера боксера УсикаБоксер родился 17 января 1987 года в Симферополе. С детства занимался народными танцами, дзюдо и футболом, выступал за юношескую команду футбольной «Таврии» на позиции левого полузащитника. В 15-летнем возрасте сделал выбор в пользу бокса.
Изначально спортсмен выступал в среднем весе (до 75 кг), стал бронзовым призером чемпионата Европы. Позже перешел в полутяжелый вес (до 81 кг), в феврале 2008 года завоевал лицензию на Олимпиаду. На Олимпийских Играх в Пекине он принимал участие в соревнованиях уже в тяжелой весовой категории (до 91 кг).
После перехода в полутяжелый вес стал чемпионом Европы. Через год завоевал бронзу чемпионата мира в категории до 91 кг. В то же время он потерпел единственное поражение в любительской карьере.
В 2013 году Усик перешел в профессионалы и начал выступать в полутяжелом весе (до 90,7 кг). Первые девять боев закончились победами Усика во втором или третьем раундах.
В десятом поединке Усик первый раз соревновался за основной пояс: в сентябре 2016-го он в 12 раундах одержал победу над Кшиштофом Гловацким и взял титул WBO в крузервейте. В 15-м профессиональном бою украинец стал абсолютным чемпионом мира — после победы над Муратом Гассиевым в июле 2018 года в финале боксерской Суперсерии.
В октябре 2019-го Усик дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Чазза Уизерспуна, который не вышел на 8-й раунд.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Александр Усик встретился с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Тогда он нанес сопернику первое поражение в карьере. Бой-реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года
Планы Усика стать президентом УкраиныЛетом 2023 года в интервью YouTube-каналу Seconds Out Усик заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Автор канала спросил, что будет делать боксер, если бой с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах не состоится.
«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты»,— сказал украинец.Отметим, что, судя по видео, о своих президентских амбициях Александр говорил с изрядной долей сарказма.
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Позиция Усика по России и УкраинеДо начала спецоперации на Украине многие считали, что у Усика умеренно пророссийские взгляды.
В апреле 2016 года Александр заявлял, что не разделяет народы России и Украины.
«В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте так и будем говорить — славяне», — говорил боксер.У спортсмена несколько раз спрашивали, кому принадлежит Крым. В 2017 году он ответил «Крым — это Крым», в 2018-м: «Крым — божий». С третьего раза спортсмен разозлился.
«Скажите: ваша цель — спровоцировать меня говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ах ты, пес, предатель!" Кого из вас я предал, что вы мне такие вопросы собачьи задаете?» — выразил возмущение он.
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Через два дня после начала спецоперации на Украине Усик обратился к жителям России и президенту Владимиру Путину с видеообращением.
«Если мы считаем друг друга братьями, православными — не отпускайте своих военных, своих детей в нашу страну, не воюйте с нами. Еще хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Вы можете остановить это, не ставьте нам никаких условий, просто сядьте за стол переговоров, просто поговорите. Все должно остановиться», — сказал Усик.Позже Александ стал выбирать более резкие выражения, называя россиян «свинособаками».
«Буду говорить на "другом языке", чтобы свинособаки меня тоже понимали. Да, я оскорбляю тех, кого я не уважаю... Россия — это враг», — высказался Усик.
Что известно о скандале с Александром Усиком в аэропорту КраковаПресс-секретарь аэропорта Кракова Наталия Винце завила порталу Interia, что представители авиакомпании не допустили Александра на рейс. С ее слов, в инцидент вмешалась служба безопасности аэропорта и служба охраны границы.
Усик был задержан при попытке вылететь в испанскую Валенсию. Там он должен был начать готовится к поединку с Тайсоном Фьюри.
По данным портала Onet, Александра задержали, так как спортсмен начал протестовать из-за недопуска к посадке его спутника Анджея Василевского. Также сообщалось, что Усика могли задержать за превышение скорости в спешке на рейс.
Раскрыта причина задержания боксёра Усика в аэропорту Польши
Позже супруга боксера сообщила, что «все хорошо» и «ничего криминального» не случилось. Через небольшой промежуток времени Усик прокомментировал произошедшее в соцсетях. Он написал, что «все хорошо» и призвал своих поклонников не волноваться. С его слов, произошла путаница, которую удалось быстро разрешить.
Не остался в стороне и президент Украины Владимир Зеленский: он связался с Усиком по телефону, что, возможно, могло способствовать быстрой отмене задержания. В обращении украинский лидер выразил недовольство фактом задержания чемпиона и добавил, что такое обращение с гражданином Украины недопустимо.
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