Охрана в школе, где ученик с молотком напал на одноклассников, была формальной

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Выявлены недостатки охраны в челябинской школе, где подросток с молотком напал на одноклассников. Как выяснилось, рамка металлоискателя и турникет не были подключены и являлись по сути муляжами охранных систем.
По результатам случившегося задержан заместитель директора учебного заведения, сообщает РИА Новости. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним).
Кроме того, из-за инцидента возбуждено уголовное дело об оказании частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По этому делу задержан заместитель руководителя охранного предприятия.
Также организованы доследственные проверки медицинского учреждения, в котором состоял на учёте ученик, напавший на сверстников с ножом и молотком. По итогам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц учреждения.
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Кроме того, из-за инцидента возбуждено уголовное дело об оказании частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По этому делу задержан заместитель руководителя охранного предприятия.
Также организованы доследственные проверки медицинского учреждения, в котором состоял на учёте ученик, напавший на сверстников с ножом и молотком. По итогам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц учреждения.
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Александр Бойцов