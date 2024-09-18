Видео задержания радикальных исламисток в никабах показала ФСБ

Фото: ФСБ России
ФСБ России показала видео задержания участниц женской исламской ячейки в Татарстане. Силовики раскрыли законспирированных приверженок международной террористической организации, которые вербовали в свои ряды россиян.
На опубликованных ФСБ кадрах видно, как силовики берут штурмом частный дом в Татарстане. Женщины в никабах с покрытыми головами пытаются скрыться в подсобных помещениях, откуда их выводят силовики.
Во время обыска в доме нашли ряд запрещенной литературы радикального толка. Названия некоторых книг на обложке были заклеены – таким путем вербовщики маскировали запрещенную литературу под религиозную. Также силовики изъяли карты памяти, накопители, телефоны, компьютеры и другие средства связи. Кроме этого раскрыли переписки в соцсетях. Все данные сейчас изучают.
Силовики вывели из дома двух женщин, которых посадили в служебный автобус. По факту участия в запрещенной организации возбудили уголовное дело.
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Во время обыска в доме нашли ряд запрещенной литературы радикального толка. Названия некоторых книг на обложке были заклеены – таким путем вербовщики маскировали запрещенную литературу под религиозную. Также силовики изъяли карты памяти, накопители, телефоны, компьютеры и другие средства связи. Кроме этого раскрыли переписки в соцсетях. Все данные сейчас изучают.
Силовики вывели из дома двух женщин, которых посадили в служебный автобус. По факту участия в запрещенной организации возбудили уголовное дело.
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Лия Мурадьян