В Химках накрыли цех по производству контрафактной газировки

Видео: пресс-служба МВД РФ
Подпольный цех по производству поддельных газированных напитков известных брендов обнаружили полицейские на территории городского округа Химки, работниками цеха были мигранты-нелегалы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Цех был организован в ангаре в промзоне на Рабочей улице. Там мигранты изготавливали напитки и разливали их в бутылки с фирменными этикетками. В помещении цеха полицейские обнаружили автоматизированную линию по розливу напитков, тару, а также более 18 тысяч бутылок готовой продукции. Кроме того, были задержаны четыре человека», — говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении трёх задержанных нелегалов составлены протоколы об административном нарушении. Их оштрафуют и вышлют из страны.
Полиция установила, что поддельную газировку продавали оптовым покупателям в столичном регионе.
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