Из-за взрыва газа в жилом доме в Сочи пострадал человек

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В Сочи взрыв газа разнёс жилой дом. Его хозяина госпитализировали с серьёзными ожогами, передал Телеграм-канал SHOT.
Издание рассказало, что на улице Демократической в двухэтажном частном доме произошёл взрыв газового баллона, из-за чего первый этаж дома полностью разрушился. 36-летний мужчина, который находился внутри, получил сильные ожоги 40% тела. Его госпитализировали в срочном порядке, мужчина находится в тяжёлом состоянии.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил о ликвидации нарколаборатории в Бурятии и изъятии большой партии мефедрона. По информации ведомства, трое мужчин организовали подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков на продажу. В одном из дачных посёлков правоохранители обнаружили тайник с 17,5 килограмма мефедрона. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228 УК РФ.
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