В Химках поймали обманувшего 80-летнюю пенсионерку компьютерного мастера

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Полицейские задержали в Химках двух злоумышленников, которые представились мастерами по ремонту компьютеров и обманули 80-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила официальный представитель Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«С заявлением о мошенничестве в дежурную часть обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что заключили с фирмой договор на ремонт неисправного планшетного компьютера. Заявительница должна была заплатить за услугу 47,5 тыс. рублей, но сотрудники предприятия несколько раз изменяли текст, ссылаясь на ошибки. В результате пожилая женщина подписала два дополнительных акта об оплате. При этом ей обещали, что указанные суммы вернутся на карту», – рассказала Петрова.В итоге пенсионерка заплатила более 590 тысяч рублей, но деньги на банковский счёт не вернулись.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его отправили под подписку о невыезде. Сейчас правоохранители устанавливают второго участника противоправной деятельности – наёмного работника коммерческой организации.
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Лора Луганская