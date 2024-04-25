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В округе Люберцы потушили лесной пожар

25 апреля 2024, 13:51

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО

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Пожар разгорелся на территории Томилинского участкового лесничества в десяти километрах от города Люберцы утром в четверг, 25 апреля, его удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Низовое возгорание было обнаружено во время наземного патрулирования. Первоначально площадь пожара составляла 0,03 га, затем из-за ветра огонь распространился на площадь 0,05 га», — говорится в сообщении.
На тушение огня немедленно направили двух сотрудников Подольского лесничества и две единицы техники. Тушение заняло около часа. По данным ведомства, причиной возгорания стал человеческий фактор.



В региональном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, виновному грозит крупный штраф, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность.

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#комитет лесного хозяйства мо
Нанюхался и полетел читать детям лекции: В аэропорту задержали пилота под мефедроном
В аэропорту Алма-Аты задержали пилота Air Astana под мефедроном
25 апреля 2024, 14:27

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В казахстанском аэропорту задержали пилота авиакомпании Air Astana, который находился в состоянии наркотического опьянения, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 31-летний Казыбек Ануарбеков летел в город Актау, где должен был читать школьникам лекции и прелестях работы в гражданской авиации. К счастью, летел он не за штурвалом, а в пассажирском кресле.

На досмотре в аэропорту сотрудники заметили, что Ануарбеков ведёт себя странно. Пилота обыскали, но ничего не нашли, после чего отправили на медицинскую экспертизу. Выяснилось, что Ануарбеков был под мефедроном.

В ходе допроса задержанный признался, что употребляет наркотики с 2021 года.

Ануарбекова отстранили от работы. Ему грозит штраф, исправительные работы или арест.

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#казахстан
#самолет
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Спасатели в Лотошине защитили дома от горящего поля сухой травы
25 апреля 2024, 14:26

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Возгорание сухой травы потушили работники Мособлпожспаса в деревне Афанасово городского округа Лотошино, сообщает пресс-служба ведомства.
«О возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. Они рассказали, что горит поле с сухой травой, расположенное неподалёку от их домов», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы оградить жильё от огня, на место выехали сразу два пожарных расчёта. Благодаря слаженным действиям они смогли оперативно потушить горящую траву и защитили деревню от пожара.

В Мособолпожспасе напомнили, что пал травы может перерасти в масштабный пожар, для борьбы с которым надо будет привлекать значительные силы и средства. В ведомстве также подчеркнули, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная, а если пожар привёл к серьёзным последствиям, то и уголовная ответственность.

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#лотошино
#пожар
#мособлпожспас
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В Волгограде подросток ограбил участника СВО
В Волгограде на три миллиона рублей ограбили участника СВО, задержан подросток
25 апреля 2024, 13:51

Фото: сайт СК РФ

В Волгограде неизвестный напал на участника СВО и украл у него банковскую карту, на которой лежало более трех миллионов рублей. Об этом сообщает СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным следствия, в ночь на 1 апреля группа молодых людей напала на 43-летнего участника СВО. У него похитили телефон и банковскую карту, с которой сняли свыше трёх миллионов рублей. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Личность одного из нападавших удалось установить. Им оказался 17-летний местный житель. Его задержали. В скором времени в суд поступит ходатайство о заключении молодого человека под стражу.

Остальные причастные лица в настоящее время устанавливаются.

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#волгоградская область
#ск рф
#ограбление
#сво
#военные
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Суд признал Ивлееву виновной в дискредитации ВС РФ
Суд оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
25 апреля 2024, 13:44

Фото: iStock/greenleaf123

Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву по статье УК РФ о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Ивлеева заявила, что не признаёт вину по делу о дискредитации ВС РФ.

По данным Telegram-канала SHOT поводом для такого обвинения могли стать посты блогера в соцсетях от 24 февраля и 1 марта 2022 года. В них она выступила против проведения спецоперации на Украине. После скандальной «голой вечеринки» в декабре 2023 года Ивлеева скрыла эти посты, но затем вновь вернула их на свою страницу.

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#суд
#вс рф
#штраф
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В Крыму вынесли приговор пособнику СБУ, передававшему данные о ВС РФ
ФСБ: пособник СБУ, передававший данные о ВС РФ, получил 11 лет тюрьмы
25 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/artisteer

Пособнику Службы безопасности Украины (СБУ), передававшему данные о ВС РФ, промышленной и энергетической инфраструктуре Запорожской области для последующих обстрелов со стороны ВСУ, вынесли приговор. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Запорожской области.
Отмечается, что Верховный суд Республики Крым признал гражданина Украины виновным по статье Уголовного кодекса РФ о шпионаже. За это он приговорён к 11 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

По данным следствия, мужчина передавал Киеве данные о местах дислокации и направлениях движения российских войск, чтобы ВСУ затем наносили по ним удары с помощь ракет и артиллерии.

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В Балашихе полицейские в обход закона поставили на учёт 1,5 тысячи мигрантов
СК: В Балашихе четверых полицейских обвинили в организации незаконной миграции
25 апреля 2024, 11:09

Фото: iStock/vichinterlang

В подмосковной Балашихе четверых полицейских обвинили в организации незаконном миграции, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
«В Московской области четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел, предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года 10 жителей Балашихи, а также четверо правоохранителей прописывали в квартирах региона иностранцев, действия от лица фирмы «Бюро миграционных услуг». Фактически, мигранты не проживали адресам, которые значились в их документах. За это время незаконным путём в Подмосковье удалось прописать более 1500 мигрантов.

Уточняется, что 14 подозреваемых находятся под арестом, двое из них — под домашним.

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#балашиха
#московская область
#полиция
#мигранты
#арест
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Спасатели вытащили водителя из смятой в ДТП кабины грузовика в Чехове
25 апреля 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Водителю, пострадавшему в аварии с участием трёх грузовиков в городском округе Чехов, помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«ДТП произошло на 330 километре федеральной трассы А-108: три грузовика столкнулись при попутном движении. При этом 51-летнего водителя машины «Газель NEXT» зажало смятыми конструкциями кабины», — говорится в сообщении.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, отключили аккумуляторы повреждённых машин во избежание пожара, а затем с помощью гидравлических инструментов разблокировали водителя. Мужчине оказали первую медицинскую и психологическую помощь, а затем передали подъехавшей бригаде скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. Остальным участникам ДТП помощь медиков не понадобилась.

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#спасатели
#мособлпожспас
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Суд на Украине арестовал наместника Святогорской лавры УПЦ на 60 суток
25 апреля 2024, 10:41

Фото: iStock/artisteer

Суд на Украине заключил под стражу на 60 суток наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения. Об этом говорится в Telegram-канале информационно-просветительского отдела УПЦ.
СБУ зафиксировала «подрывную деятельность» со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения. Отмечается, что митрополит якобы во время литургии назвал прихожанам адреса блокпостов ВСУ. 24 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали его.

Митрополит Арсений находится под стражей без альтернативы внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма канонической УПЦ в городе Бородянка. Он обвиняется в помощи в эвакуации мирных жителей из опасных подконтрольных Киеву районов.

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«‎Слышны взрывы в разных районах»‎: в Омске произошел крупный пожар
В Омске горят емкости с нефтепродуктами — взрывы слышны в разных районах города
25 апреля 2024, 10:10

Фото: iStock/Distortion Media

В Омске горят емкости с нефтепродуктами — взрывы слышны в разных районах города. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Очевидцы сообщают, что на АЗС загорелась цистерна с нефтепродуктами. Большой столб черного дыма можно обнаружить из разных точек города. Потушить пожар быстро не получится, так как воспламенились горючие материалы.

На место прибыли сотрудники МЧС. Они устраняют очаг возгорания. Иные подробности случившегося не уточняются.

Ранее в результате пожара в Бурятии погибли трое детей. Как сообщили очевидцы, мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сосед увидел дым и спас женщину, которая не сказала о детях в доме. Малыши от страха спрятались в шкафу и погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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