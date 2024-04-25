В округе Люберцы потушили лесной пожар

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар разгорелся на территории Томилинского участкового лесничества в десяти километрах от города Люберцы утром в четверг, 25 апреля, его удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Низовое возгорание было обнаружено во время наземного патрулирования. Первоначально площадь пожара составляла 0,03 га, затем из-за ветра огонь распространился на площадь 0,05 га», — говорится в сообщении.На тушение огня немедленно направили двух сотрудников Подольского лесничества и две единицы техники. Тушение заняло около часа. По данным ведомства, причиной возгорания стал человеческий фактор.
В региональном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, виновному грозит крупный штраф, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность.
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