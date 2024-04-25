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Более 1,2 тыс. человек ждут на лесном субботнике в Подмосковье

25 апреля 2024, 20:44
Фото: Istockphoto / shironosov

Фото: Istockphoto / shironosov

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Во всех подмосковных лесничествах 27 апреля пройдёт акция «Субботник в лесу». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.


«Во всех 19 филиалах Мособллеса сотрудники лесничеств проведут уборку лесных территорий от неликвидной древесины и бытового мусора. В масштабной акции примут участие более 1,2 тыс. работников лесного хозяйства и волонтёров. Жителей области также приглашают на субботник в лес», – сказал зампред правительства Подмосковья Владислав Мурашов, слова которого приводит пресс-служба.
Ранее сообщалось, что 27 апреля в Подмосковье состоится общеобластной субботник. Во всех муниципалитетах желающие смогут посадить саженцы деревьев в парках, скверах, на набережных и общественных территориях.

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#подмосковье
#московская область
Жители Дубны задали около ста вопросов в формате выездной администрации
25 апреля 2024, 19:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провёл во дворе дома №9 по Тверской улице встречу с жителями в формате выездной администрации. Работа во дворе позволяет обсудить больше вопросов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На два часа моим кабинетом стал стол у детской площадки. Мы с командой решили поменять формат и буквально стать ближе к жителям. Считаем, что это удобно: люди приходят после работы, могут задать вопрос и вернуться к домашним делам. К работе подключились дубненцы со всего города. Я и мои заместители отвечали на их вопросы», – рассказал Тихомиров.
По его словам, спрашивали о старте проектов по благоустройству, о повышении качества работы управляющих компаний, о ремонте образовательных учреждений. Всего на месте обсудили около 100 вопросов. Жители отметили эффективность и действенность такого формата.

Тихомиров пообещал и дальше проводить выездную администрацию два раза в месяц, а также дать ответы на все вопросы. Он анонсировал следующее выездное совещание в ближайшие выходные.

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#дубна
#максим тихомиров
#жители
#подмосковье
#московская область
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Названа дата открытия сезона фонтанов в Подмосковье
25 апреля 2024, 19:28

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

27 апреля в Московской области запустят 232 фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«На территории региона насчитывается 240 фонтанов. По традиции в апреле готовим их к открытию сезона. В этом году запуск фонтанов запланирован на 27 апреля. Восемь фонтанов сейчас находятся на реконструкции, их запустят по завершении всех работ», – пояснил глава министерства Михаил Хайкин.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Как рассказали в пресс-службе, подготовка фонтанов к работе началась с расконсервации – демонтажа сборно-щитовых каркасов, предназначенных для защиты в осенне-зимний период. Затем провели очистку чаш, проверили состояние инженерных систем, отрегулировали высоту струй. Помимо этого, провели благоустройство прилегающей территории и обеспечили запас комплектующих инженерно-технического оборудования.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

«Фонтаны – это не только украшения парков, скверов или площадей, но и важное санитарно-гигиеническое сооружение. Работы по содержанию включают проведение текущего ремонта, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, ремонт чаш и многое другое», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что 40 фонтанов в регионе были установлены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

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#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#фонтан
#подмосковье
#московская область
#благоустройство
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Каширские коммунальщики за неделю убрали более 27 тыс. кв. м. дворов
25 апреля 2024, 19:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Профильные службы Каширы проводят уборку территорий. Особое внимание уделяют очистке газонов от мусора и промывке покрытий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«МБУ «Благоустройство» убирает дворовые проезды, тротуары, общественные пространства и детские игровые площадки. Проводится уборка смёта и мусора, в том числе крупного, ручная уборка тротуаров. За прошедшую неделю была проведена уборка дворов общей площадью более 27 тыс. кв. м., обработано более 150 тыс. кв. м. газонов», – уточнили в администрации.
Там отметили, что на территории городского округа каждый день работают около 80 рабочих зелёного хозяйства МБУ «Благоустройство». Они обслуживают свыше 500 тыс. кв. м. территории.

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#кашира
#коммунальные службы
#уборка
#дворы
#подмосковье
#московская область
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«Отберут всё»: Пугачёвой грозит лишение пенсии при возвращении в Россию
Пугачёва лишится пенсии при возвращении в Россию
25 апреля 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певица Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным* и младшими детьми уже третий год проживает в Израиле. А в России, тем временем, не угасают дискуссии о возможности возвращения семьи на родину. Однако обнаружено мешающее возвращению обстоятельство.
В Израиле Пугачёва получает большое количество льгот и благ. Поскольку у неё там нет собственного жилья, государство выплачивает частичную компенсацию аренды в размере порядка 25 тысяч рублей. Также певица получает скидки на оплату электричества, налога на землю и здания, лекарств и мероприятий. Помимо этого, она имеет право на получение бесплатной медицинской страховки.

При этом пенсию Пугачёва в Израиле получать не может. По законодательству, она выплачивается только тем, кто прожил в стране минимум 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд. Однако и здесь государство оказывает поддержку, выплачивая пособие по старости в размере 74 тысяч рублей, отмечает «Утро.ру».

Однако если Пугачёва покинет Израиль более чем на 72 дня, она лишится всех этих льгот и пособий. Таким образом, её возвращение в Россию находится под большим вопросом.

Хотя, судя по заявлению певицы о том, что «нормальные люди сюда не вернутся», в Россию она не торопится.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
#алла пугачёва
#пенсия
#россия
#израиль
#льготы
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Депутат Лантратова назвала лучшее наказание для бросившего в снег младенца блогера
Лантратова: массовая отписка стала бы лучшим наказанием для блогера Косенко
25 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/Urupong

Блогер Сергей Косенко, зимой опубликовавший видео, на котором бросает младенца в сугроб, вновь возмутил пользователей соцсетей. На сей раз он выложил фотографию, где держит ребёнка над водой.
Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT заявила, что лучшим наказанием для блогера была бы массовая отписка от него в соцсетях. Она призвала прекратить поддерживать такой контент лайками и комментариями, поскольку из-за этого количество скандальных постов будет только расти.

А уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала последний пост рецидивом. Она подчеркнула, что блогер не понял с первого раза, как нужно вести себя с ребёнком.

В таком случае важна незамедлительная и жёсткая реакция в отношении родителей, чтобы они на сей раз точно осознали, что самое дорогое на свете – это жизнь ребёнка, которую нельзя ставить на кон ради популярности. Этим должны заняться органы опеки, заключила Волынец.

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#блогер
#наказание
#соцсети
#депутат
#ребёнок
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Ученые нашли связь между генами нетерпимости к алкоголю и раком
eBioMed: люди с генетическим неприятием спиртного уязвимы для рака легких
25 апреля 2024, 18:51

Фото: iStock/cagkansayin

Эксперты пришли к выводу, что люди, у которых есть ген, вызывающий непереносимость алкоголя, здоровее других. Об этом сообщило издание eBioMedicine.
Однако у таких людей повышенный риск заболевания раком легких. Такой вывод был сделан после изучения больше 3,2 миллиона записей ДНК, но обнаруженные связи не являются веским доказательством причины и следствия.

Ранее врач-онколог Руслан Басанов предупредил, что неочевидными признаками лимфомы, чаще всего развивающейся у молодых людей, являются ночная потливость. Лимфома — это заболевание, которому в основном подвержены подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет. Кроме увеличения лимфоузлов, болезнь проявляет себя потливостью в ночное время, резким похудением без причины и температурой, которую сложно сбить. Заболевание также может сопровождаться общей слабостью и кожным зудом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#люди
#рак
#онкология
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Жителям Подмосковья напомнили правила приготовления шашлыков на даче
25 апреля 2024, 18:17

Фото: Istockphoto / RazoomGames

Жарить шашлык на открытом огне на даче можно только в специальных ёмкостях на расстоянии не менее 5 м. от зданий. Об этом напомнили в пресс-службе МЧС России. Это касается построек, расположенных не только на собственном участке, но и на соседских.
«Использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи в специальных несгораемых ёмкостях, например, мангалах, возможно на расстоянии более 5 м. от зданий и построек. При этом в радиусе 2 м. от мангала нужно очистить землю от горючих материалов – к примеру, сухих листьев. Также нельзя разводить открытый огонь, если дачный участок стоит на торфяной почве или под кронами хвойных деревьев», – рассказали ТАСС в чрезвычайном ведомстве.
К тому же, если ветер усилился до 10 м/с, огонь можно разжигать только в закрытой ёмкости, а если скорость ветра будет выше, его вообще нельзя зажигать.
«Ни в коем случае нельзя оставлять очаг без присмотра и пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями. Прежде чем покинуть место приготовления шашлыка, необходимо засыпать его землей или залить водой», – добавили в МЧС.
Если при приготовлении жареного мяса всё же возник пожар, нужно немедленно вызывать пожарную охрану, эвакуировать людей из дома, оповестить соседей, и, не рискуя жизнью, начать тушить огонь. Помогут средства пожаротушения, которые, согласно правилам, необходимо иметь на даче. Это огнетушитель, бочка с водой или ёмкость с песком.

Жарить шашлык можно и во дворе многоэтажного дома. Однако нельзя просто поставить мангал возле подъезда или под окнами. Устраивать пикники с шашлыком нельзя также на крыше многоэтажки и даже на балконе собственной квартиры.

Готовить шашлыки во дворе можно, только если он оборудован специальной площадкой. На ней должен быть установлен стационарный мангал, а возле площадки – ящик с песком, урна для мусора и информационный щит с правилами её безопасного использования. Создать такую площадку может управляющая компания по собственной инициативе или по просьбе жителей.
Государство установило два вида ответственности за несоблюдение противопожарных требований во время пикника – административную и уголовную.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушителю могут вынести предупреждение или выписать штраф за приготовление шашлыка в неположенном месте. Если пикник устраивает компания, к ответственности могут привлечь всех её участников.

Если костёр разведён вне территории леса, штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а если это произошло во время действия особого противопожарного режима, – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

За костёр в лесу можно заплатить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а в так называемом лесопарковом поясе, например, в парке, на территории, примыкающей к озеру, реке, пруду или другому водоёму, – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если же из-за нарушения правил загорелся лес, виновнику пожара выпишут штраф от 50 тыс. до 60 тыс. рублей.

Иногда последствия бывают более тяжёлыми. Если от природного пожара пострадают люди, речь пойдёт об уголовной ответственности нарушителя. Причинение тяжкого вреда здоровью человека грозит лишением свободы на срок до трёх лет. За гибель человека предусмотрено до пяти лет заключения. Если жертвами огня двое и больше людей – до семи лет.

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#пожар
#природные пожары
#лесные пожары
#шашлыки
#дача
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В РФ предложили ввести нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке
25 апреля 2024, 18:14

Фото: iStock/ASphotowed

В России могут внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при аварии или чрезвычайном происшествии в зоне платной парковки.
С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Он подчеркнул, что появление платных паковочных мест в городах позволило уменьшить пробки, повысить эстетическую составляющую улиц и навести порядок со стоянками. Однако автомобилистов продолжает волновать один вопрос, который важно решить.

«Граждане предлагают внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при дорожно-транспортном происшествии или чрезвычайном происшествии, требующем нахождения автомобиля», — отметил Крупник в беседе с RT.
Также депутат подчеркнул необходимость включения в перечень резидентов или создания специальных тарифных опций для точек частного бизнеса, расположенных в пределах улиц с платной стоянкой.

Для реализации данного предложения следует просто обносить программное обеспечение приложений, обслуживающих парковки. Это не потребует дополнительного вложения бюджетных средств, но поможет большому числу автомобилистов.

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#парковка
#россия
#дтп
#полиция
#меры
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В Подмосковье стартовал конкурс проектов «Бюджет для граждан»
25 апреля 2024, 18:01

Фото: iStock/Ivan-balvan

Приём заявок на конкурс проектов «Бюджет для граждан» стартовал в Московской области, стать участниками конкурса могут как физические, так и юридические лица, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики и финансов.
«Конкурс проводится в 18 номинациях, часть из них предназначена для участников младше 15 лет, часть — для взрослых, а некоторые рассчитаны на проекты от юридических лиц. (…) Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект по выбранной номинации и отдельно прописать предложения по его реализации и практическому применению», — отмечается в сообщении.
В числе номинаций: «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан», «Лучший видеоролик о бюджете», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства» и пр.

Конкурсные проекты необходимо представить в министерство экономики и финансов Московской области до 3 июня. Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте «Открытый бюджет Московской области».

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#министерство экономики и финансов мо
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#московская область
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