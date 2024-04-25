Более 1,2 тыс. человек ждут на лесном субботнике в Подмосковье

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Во всех подмосковных лесничествах 27 апреля пройдёт акция «Субботник в лесу». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Во всех 19 филиалах Мособллеса сотрудники лесничеств проведут уборку лесных территорий от неликвидной древесины и бытового мусора. В масштабной акции примут участие более 1,2 тыс. работников лесного хозяйства и волонтёров. Жителей области также приглашают на субботник в лес», – сказал зампред правительства Подмосковья Владислав Мурашов, слова которого приводит пресс-служба.Ранее сообщалось, что 27 апреля в Подмосковье состоится общеобластной субботник. Во всех муниципалитетах желающие смогут посадить саженцы деревьев в парках, скверах, на набережных и общественных территориях.
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Лора Луганская