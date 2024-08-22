Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
Челябинский педагог жестоко убита на Маврикии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, 29-летняя Залия Шамигулова пропала 17 августа, после того как отправилась кататься в город Кюрпип с мужчиной, с которым познакомилась ранее. Девушка села в его машину, и с тех пор её местонахождение оставалось неизвестным.
Родственники забили тревогу, и вскоре местный житель, ставший подозреваемым, был задержан. Он утверждал, что высадил девушку в Кюрпипе и больше с ней не общался. После обнаружения тела в районе Ля-Мари подозреваемый дал признательные показания.
Залия Шамигулова родом из Башкирии, последние годы она преподавала в челябинском университете и работала карьерным консультантом. На Маврикий она прилетела с подругой в начале лета и планировала вернуться домой к началу учебного года.
Ранее сообщалось, что россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Родственники забили тревогу, и вскоре местный житель, ставший подозреваемым, был задержан. Он утверждал, что высадил девушку в Кюрпипе и больше с ней не общался. После обнаружения тела в районе Ля-Мари подозреваемый дал признательные показания.
Залия Шамигулова родом из Башкирии, последние годы она преподавала в челябинском университете и работала карьерным консультантом. На Маврикий она прилетела с подругой в начале лета и планировала вернуться домой к началу учебного года.
Ранее сообщалось, что россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова