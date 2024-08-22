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Челябинский педагог жестоко убита на Маврикии

Shot: Челябинский педагог была найдена убитой на Маврикии
22 августа 2024, 09:09
Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Челябинский педагог жестоко убита на Маврикии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, 29-летняя Залия Шамигулова пропала 17 августа, после того как отправилась кататься в город Кюрпип с мужчиной, с которым познакомилась ранее. Девушка села в его машину, и с тех пор её местонахождение оставалось неизвестным.

Родственники забили тревогу, и вскоре местный житель, ставший подозреваемым, был задержан. Он утверждал, что высадил девушку в Кюрпипе и больше с ней не общался. После обнаружения тела в районе Ля-Мари подозреваемый дал признательные показания.



Залия Шамигулова родом из Башкирии, последние годы она преподавала в челябинском университете и работала карьерным консультантом. На Маврикий она прилетела с подругой в начале лета и планировала вернуться домой к началу учебного года.

Ранее сообщалось, что россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#арест
#город
#девушка
Подмосковные подростки отрезали девочке волосы из-за замечания
22 августа 2024, 09:43

Фото: iStock/AntonioGuillem

Подростки напали на десятилетнюю девочку и отрезали ей прядь волос, инцидент произошёл в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление поступило от матери пострадавшей. По предварительной информации, мальчики-подростки схватили девочку и ножницами срезали ей прядь волос с головы», — говорится в сообщении.
По данным Следственного комитета Московской области, нападение произошло после того, как девочка сделала подросткам замечание за их некорректное поведение в общественном месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Следователи устанавливают участников нападения на ребёнка и выясняют подробности случившегося.

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В Химках приезжий разбил дверь магазина и украл еду, сигареты и алкоголь

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В Мурманской области объявлена воздушная угроза: что обнаружило ПВО в небе
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#полиция
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#мвд московской области
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В Химках приезжий разбил дверь магазина и украл еду, сигареты и алкоголь
22 августа 2024, 09:18

Фото: iStock/AntonioGuillem

Мужчина ночью разбил тротуарной плиткой стеклянные двери сетевого магазина в Химках и попытался вынести товар, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник атаковал магазин, расположенный на проспекте Мира. Разбив двери, он проник в торговое помещение, набрал себе продуктов, а также захватил алкогольные напитки и сигареты, но скрыться с украденным не смог: полицейские получили сигнал о преступлении и немедленно прибыли на место. Злоумышленника задержали на выходе из магазина», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался 35-летний житель города Киров, ранее неоднократно судимый за кражи. Теперь ему грозит новый срок по той же статье.

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Челябинский педагог жестоко убита на Маврикии

Палеонтолог Сиветер обнаружил самый древний пенис на Земле

В Мурманской области объявлена воздушная угроза: что обнаружило ПВО в небе
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#кража
#магазин
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Палеонтолог Сиветер обнаружил самый древний пенис на Земле
Палеонтолог Сиветер рассказал о древнейшем пенисе на Земле и его обладателе
22 августа 2024, 04:15

Фото: istock/Nadzeya Haroshka

Палеонтолог Дэвид Сиветер из Великобритании сделал удивительное открытие, обнаружив самый древний пенис на Земле. Об этом он рассказал в подкасте What The Duck?! на ABC Radio.
В конце 1990-х годов Сиветер исследовал коллекцию окаменелостей, найденных на западе Англии. Среди них он обнаружил крошечное ракообразное, известное как остракода, длиной всего один миллиметр. Проведя 3D-моделирование, ученые обнаружили «очень длинный отросток», выступающий из задней части тела, что оказалось пенисом.

Этот орган сохранился благодаря погребению ракообразного под тонким слоем вулканического пепла около 425 миллионов лет назад. Медленное остывание пепла позволило сохранить не только скелет, но и мягкие ткани животного, включая жабры, глаза и, конечно же, пенис.

Остракода была названа Colymbosathon ecplecticos, что в переводе с греческого означает «выдающийся пловец с большим пенисом». Орган может достигать до трети длины тела животного, что подчеркивает его значимость.

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#ученые
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В Мурманской области объявлена воздушная угроза: что обнаружило ПВО в небе
Mash: В Мурманской области ПВО засекла подозрительный объект
22 августа 2024, 02:28

Фото: istock/vladj55

В Мурманской области объявлена воздушная угроза после того, как системы ПВО засекли подозрительный летающий объект, предположительно беспилотник.Из-за угрозы были задержаны несколько рейсов на вылет и прилет, в то время как регистрация других рейсов продолжается в обычном режиме.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал жителей быть бдительными и сообщать о любых подозрительных ситуациях по номеру 112.

«Все необходимые меры по повышению безопасности приняты. Северян прошу быть внимательными и следить за дальнейшими уведомлениями», — заявил Чибис.
В данный момент принимаются все меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве региона.

Напомним, ранее губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщал, что украинская ДРГ в эту среду, 21 августа, пыталась прорваться в Климовский район Брянской области. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России. По его данным, попытку прорыва границы пресекли силы ФСБ России и ВС РФ, противник был разбит.

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Жуткое происшествие в Шереметьево: мужчина с перерезанным горлом спрыгнул со второго этажа
В Шереметьево мужчина порезал себе горло и сбросился с верхнего этажа
22 августа 2024, 00:26

Фото: istock/canbedone

В аэропорту Шереметьево произошел трагический инцидент. Молодой человек порезал себе горло и затем сбросился с верхнего этажа. ​
По имеющимся данным, мужчина разбил бутылку в зоне аэропорта, перелез через перила и, порезав себе горло, прыгнул вниз. В настоящий момент данные о его состоянии не уточняются. По информации Базы, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Причины поступка молодого человека также пока неизвестны. Проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорили бывшего депутата Дмитрия Гудкова* к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации в интернете, сроком на 4 года.

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Экс-полковник МВД Захарченко почти год просит отправить его в зону СВО

*признан иноагентом на территории Российской Федерации
#мвд
#мужчина
#происшествия
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Экс-полковник МВД Захарченко почти год просит отправить его в зону СВО
21 августа 2024, 23:53

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Осужденный на 16 лет бывший полковник МВД РФ Захарченко уже почти год хочет заключить контракт с Минобороны и просит отправить его в зону СВО. Об этом сообщила его адвокат Валерия Туникова в беседе с РИА Новости. По ее словам, приговоренный за взятки на 1,4 млрд рублей не получает от министерства никакого ответа.
Адвокат отметила, что с момента прошения прошел уже почти год, но контракт так и не заключили, хоть и официального отказа не было.
«Отказа нет, говорят, что необходимо пройти отборочные мероприятия, но ничего не происходит», — пояснила Туникова.
В мае 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 14 годам за взяточничество на 1,4 миллиарда и прибавив предыдущее наказание назначил 16 лет колонии.

По данным агентства, Захарченко известен резонансными публикациями СМИ о квартире его сестры, в которой нашли 9 миллиардов рублей неизвестного происхождения, которые после изъяли в доход государства. Сам полковник на тот момент курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

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Экс-депутата Гудкова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ
21 августа 2024, 20:36

Фото: istock/Zolnierek

Суд заочно приговорили бывшего депутата Дмитрия Гудкова, признанного в России иноагентом, к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации в интернете, сроком на 4 года.
«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)», — указано в сообщении ведомства.
Суд постановил, что Гудков* выложил в интернете видео, где под видом достоверной информации распространял ложные заявления о действиях российской армии в зоне СВО.

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«Домодедовский упырь» на свободе: Вернется ли маньяк Иван Продан на улицы российских городов
ФСИН сообщила о передаче серийного убийцы Продана в Молдавию в 2010 году
21 августа 2024, 19:47

Фото: istock / Vladimir Zapletin

Имя Ивана Продана, известного под прозвищем «Домодедовский упырь», стало широко известно в середине 90-х годов. Он насиловал своих жертв, грабил их и иногда оставлял на изуродованных телах деньги, считая это оплатой за секс.
Телеграм-канал SHOT сообщил, что Продан вышел на свободу 20 апреля. После своего освобождения ему необходимо было зарегистрироваться по месту жительства, но он не пришел в отделение МВД. Тем не менее, Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла эту информацию, указав, что преступник был передан Молдавии еще в 2010 году для дальнейшего отбывания наказания. В материале «Радио 1» расскажем, за что сидел «домодедовский упырь».

Из упыренка в упыря

Продан родился в 1976 году в Молдавии. С ранних лет он сталкивался с унижением со стороны семьи и одноклассников. В армии сослуживцы часто насмехались над ним из-за фамилии: «Продан, за сколько продан?» Они отмечали его злопамятство, подлость и скверный характер — Иван был вечным изгоем.

После службы в армии Продан переехал в Россию, в Костромскую область, где вступил в брак и стал отцом. Однако супруга не смогла вынести его тиранического поведения и ушла. В 1990-х Продан перебрался в Москву в поисках работы, но в итоге остался в Подмосковье.

Однажды он решил отомстить, но не обидчикам, а всем, кто попадался ему на пути. Его жертвами становились и мужчины, и женщины.

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Стиль маньяка

В начале лета 1998 года в подмосковных городах Домодедово и Видное произошло множество разбойных нападений. Преступник действовал в уединённых местах, нападая на женщин возле железнодорожных станций и в лесных посадках. Мало кому, кто избежал нападения, удалось подробно описать внешность злоумышленника, так как он часто бил жертв по голове, грабил, а в некоторых случаях насиловал. Но была одна характерная черта Продана — у него отсутствовал мизинец на левой руке. Одна из выживших рассказывала, как он украл сумку у неё и даже сардельки, которые съел на бегу.

К концу 1990-х годов сотрудники полиции задержали обнажённого мужчину, который сообщил, что стал жертвой незнакомца, заставившего угрозами его раздеться и ранившего железным предметом. Пострадавший отметил, что у нападавшего не было мизинца. Стремление Продана к насилию с каждым разом возрастало, и с осени 1998-го он начал убивать своих жертв, тела которых находили местные жители.

Преступник продолжал выбирать районы возле железной дороги и леса. Оперативники нашли землянку с украденными вещами и книгу о гипнозе. Раздетый мужчина в своих показаниях говорил, что не сопротивлялся, словно находился под гипнозом. Каждый день в дежурную часть поступали новые сообщения о нападениях, иногда со смертельным исходом. Жители Домодедово, которым сейчас около 40 лет, до сих пор помнят строгие запреты родителей на выходы на улицу в одиночку.

«О, помню то время. В школе учились, еще всех по вечерам дома запирали», — рассказывают местные.
Фото: istock / aga7ta

Хранил ношеную обувь неизвестных женщин

Идентифицировали Ивана как «домодедовского упыря» случайно. В 1999 году полиция задержала гражданина Молдавии Продана, который ранее был арестован на 15 суток за хулиганство и вскоре отпущен.

Во время его двухнедельного пребывания в изоляторе не было зафиксировано ни одного преступления. Но как только Продан вышел, в Домодедово и Видном вновь начались нападения. Оперативники сопоставили даты и тот самый отсутствующий мизинец — Продан снова оказался за решеткой.

Общая статистика преступлений, в которых подозревали Продана, была ошеломляющей. Он признался в 58 нападениях в период с 1998 по 1999 год. Более 200 заявлений по региону остались без расследования. При обыске его квартиры нашли более 300 предметов, включая ношеную обувь женщин, чьи имена так и не удалось установить.

Судмедэкспертиза признала Продана вменяемым, но он отказался от своих показаний. В итоге на суде подтвердили 5 убийств и 17 изнасилований, приговорив его к 25 годам строгого режима.
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«Домодедовский упырь» пропал

21 августа Телеграм-канал SHOT сообщил, что Иван Продан пропал после выхода из мест заключения. Как утверждали журналисты, после выхода на свободу 55-летний Продан не встал на учет в отделе МВД по месту проживания. Также мужчина не подавал заявки на оформление СНИЛС и ИНН. По этим причинам авторы материала пришли к выводу, что маньяк пропал. Как заявляли журналисты, сотрудники правоохранительных органов не знают, где сейчас находится маньяк.

Позже эти сведенья опровергла ФСИН. Заявление с соответствующим содержанием появилось в официальном Телеграм-канале ведомства.

«В соответствии с Конвенцией о передаче осуждённых лиц от 21 марта 1983 года и статьей 469 УПК РФ в январе 2010 года по решению суда осуждённый был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, — Республику Молдова», — сказано в сообщении.
Фото: istock / Sayan_Moongklang

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В Москве мальчик случайно сжёг пять легковушек и микроавтобус
В Москве школьник со спичками поджег пять машин и микроавтобус
21 августа 2024, 19:24

Фото: Фотобанк Московской области

В Москве школьник со спичками поджег картон на площадке со строительным мусором, подпалив пять автомобилей и микроавтобус, сообщает «Вечерняя Москва» 21 августа.
Пожар случился в одном из дворов в районе Солнцево, где дети играли со спичками. В результате поджога загорелось около 100 квадратных метров строительного мусора. Огонь зацепил припаркованные неподалеку машины. Местные жители пытались оттащить автомобили.

На месте работают сотрудники МЧС. Площадь пожара продолжает разрастаться, есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Точную причину возгорания и размер ущерба предстоит определить пожарным экспертам.

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