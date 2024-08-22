В Мурманской области объявлена воздушная угроза: что обнаружило ПВО в небе

Фото: istock/vladj55
В Мурманской области объявлена воздушная угроза после того, как системы ПВО засекли подозрительный летающий объект, предположительно беспилотник.Из-за угрозы были задержаны несколько рейсов на вылет и прилет, в то время как регистрация других рейсов продолжается в обычном режиме.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал жителей быть бдительными и сообщать о любых подозрительных ситуациях по номеру 112.
В данный момент принимаются все меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве региона.
Напомним, ранее губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщал, что украинская ДРГ в эту среду, 21 августа, пыталась прорваться в Климовский район Брянской области. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России. По его данным, попытку прорыва границы пресекли силы ФСБ России и ВС РФ, противник был разбит.
Читайте также:
ВСУ атаковали российский город, есть пострадавшие
Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области — что там происходит
Министр обороны разослал телеграммы в зону СВО, что в них
«Все необходимые меры по повышению безопасности приняты. Северян прошу быть внимательными и следить за дальнейшими уведомлениями», — заявил Чибис.
В данный момент принимаются все меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве региона.
Напомним, ранее губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщал, что украинская ДРГ в эту среду, 21 августа, пыталась прорваться в Климовский район Брянской области. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России. По его данным, попытку прорыва границы пресекли силы ФСБ России и ВС РФ, противник был разбит.
Читайте также:
ВСУ атаковали российский город, есть пострадавшие
Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области — что там происходит
Министр обороны разослал телеграммы в зону СВО, что в них
Елена Перлова