02 августа 2025, 19:24

Автомобиль и фургон столкнулись в Химках, один человек погиб

Фото: ГУ МВД РФ по Московской области

В Химках произошло смертельное ДТП с участием легковушки и фургона. Об этом Главное управление МВД России по Московской области сообщило в своём Telegram-канале.