В Химках произошло смертельное ДТП
Автомобиль и фургон столкнулись в Химках, один человек погиб
В Химках произошло смертельное ДТП с участием легковушки и фургона. Об этом Главное управление МВД России по Московской области сообщило в своём Telegram-канале.
По предварительной версии, водитель 1996 года рождения, находясь за рулём BMW, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном марки Sollers.
В результате ДТП погиб 37-летний пассажир легковушки, оба водителя были госпитализированы с телесными повреждениями.
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законодательством порядке.
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