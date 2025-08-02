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В Химках произошло смертельное ДТП

Автомобиль и фургон столкнулись в Химках, один человек погиб
Фото: ГУ МВД РФ по Московской области

В Химках произошло смертельное ДТП с участием легковушки и фургона. Об этом Главное управление МВД России по Московской области сообщило в своём Telegram-канале.



По предварительной версии, водитель 1996 года рождения, находясь за рулём BMW, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном марки Sollers.

В результате ДТП погиб 37-летний пассажир легковушки, оба водителя были госпитализированы с телесными повреждениями.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законодательством порядке.

Анастасия Чинкова

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