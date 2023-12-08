В Химках у водителя, сидевшего в машине, украли 48 миллионов рублей

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В Химках произошло крупное ограбление, результате которого неизвестные похитили 48 миллионов рублей у водителя автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного главка МВД.
Инцидент произошел возле отделения Сбера. Женщина сняла крупную сумму, отдала их водителю, а сама отошла. Положив сумку на заднее сидение машины, мужчина сел за руль, тогда к нему подъехала машина, из которого выбежали двое неизвестных в масках и забрали деньги.
Воды скрылись с места преступления на автомобиле «Мазда». Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Наказание по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители активно разыскивает грабителей.
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«Группа лиц открыто похитила из припаркованного автомобиля, в котором находился водитель, 48 миллионов рублей и скрылась с места происшествия», — сообщили в ведомстве.
Сейчас правоохранители активно разыскивает грабителей.
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Алина Юрчак