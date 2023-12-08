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В Химках возбудили уголовное дело после кражи из автомобиля 48 млн рублей

08 декабря 2023, 14:00
Фото: Istockphoto / djedzura

Фото: Istockphoto / djedzura

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело от открытом хищении имущества у гражданина в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

«Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть города накануне. По предварительным данным, возле дома на Юбилейном проспекте группа лиц похитила 48 млн рублей из припаркованного автомобиля, где находился водитель, и скрылась», – говорится в сообщении.
Следственное управление МВД России по городскому округу Химки возбудило уголовное дело по статье «Грабёж». Полиция ищут злоумышленников и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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#прокуратура
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Под Волгоградом строителя обвинили в совращении школьниц, одна из которых его падчерица
Под Волгоградом строителя обвинили в совращении школьниц, но жена это отрицает
08 декабря 2023, 22:41

Фото: iStock/Rawf8

Под Волгоградом мужчину обвиняют в развращении двух несовершеннолетних девочек, одна из которых его падчерица. Однако мать девочки, жена обвиняемого, отрицает этот факт. Об этом пишет V1.RU.
Мужчина был задержан еще весной текущего года. При этом мать пострадавшей девочки заявила, что ее любимый мужчина не виноват, его просто оклеветали, а заявление их писать якобы заставили.

При этом осведомленный собеседник издания отметил, что ни обвиняемый, ни его защита не осведомлены обо всех этапах движения дела. Их только уведомили, что обвинение строится на показаниях падчерицы и ее мамы.

В настоящее время мужчине предъявили обвинение, однако с материалами дела его не ознакомили. Адвокаты ходатайствовали, чтобы к делу были привлечены свидетели, которые могли бы подтвердить, что мужчина не находился рядом с падчерицей в момент совершения преступления. Однако в этом им отказали.

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#мать
#мужчина
#заявление
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Подросток пропал по дороге в школу в Екатеринбурге
08 декабря 2023, 22:19

Фото: iStock/Motortion

В Екатеринбурге по дороге в школу 7 декабря пропал 15-летний мальчик. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.
«Мальчик потерялся в районе Вторчермет. Рано утром он ушел на занятия и больше не выходит на связь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 6-летний мальчик пропал при странных обстоятельствах. По словам матери пропавшего мальчика, её супруг приехал за сыном, чтобы забрать из бассейна «Строитель». Мужчина встретил ребёнка. Вместе они подошли к автомобилю. Отец думал, что сын уже сел на заднее сиденье и поехал.

По дороге мужчина заговорил с мальчиком, обернулся и увидел, что сына нет. Мужчина вернулся к бассейну и осмотрел всю округу, но мальчика не нашел.

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Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры впавшую в кому женщину
08 декабря 2023, 21:19

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили из запертой квартиры нуждавшуюся в срочной госпитализации женщину. Инцидент произошёл в городском округе Королёв, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась местная жительница. Она рассказала, что её больная диабетом дочь перестала отвечать на телефонные звонки и не открывает дверь.
«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на вызов и специальным инструментом вскрыли входную дверь. В квартире они обнаружили 47-летнюю женщину без сознания. После осмотра медиками спасатели зафиксировали пострадавшую на мягких носилках и перенесли в машину скорой помощи»,  рассказал старший смены Виталий Павлов
С подозрением на диабетическую кому пациентку доставили в местную больницу.
 
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#королёв
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#квартира
#московская область
#подмосковье
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«Съел кимчи»: во Владивостоке восьмиклассник умер от разрыва толстой кишки
08 декабря 2023, 20:53

Фото: iStock/Soumen Hazra

Во Владивостоке 14-летний мальчик умер от разрыва толстой кишки. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Отмечается, что его мать утверждает, что смерть подростка наступила после того, как он съел кимчи. Якобы после этого он несколько дней жаловался на боли в животе и впоследствии умер.

По результатам медицинской экспертизы стало известно, что мальчик умер из-за тупой травмы живота с разрывом толстой кишки. Сотрудники СК РФ расследуют дело по статье убийство по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в торговом центре Екатеринбурга «Кировский Люкс» внезапно умерла пожилая женщина, выясняются причины ее гибели. 

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За взятку задержан замглавы подмосковного Фрязино Медведев
Замглавы подмосковного Фрязино Медведев задержан за взятку
08 декабря 2023, 20:45

Фото: сайт администрации г. о. Фрязино

Заместитель главы городского округа Фрязино Московской области Дмитрий Александрович Медведев задержан по подозрению в получении взятки. Об этом стало известно «Московский Комсомолец».
Тверской районный суд Москвы арестовал Медведева на 30 суток. Уточняется, что чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Медведев занимается в городском округе вопросами ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта.

Ранее также сообщалось, что глава Ленинского городского округа Подмосковья Алексей Спасский задержан силовиками. Также задержан и замглавы Ленинского района Альберт Гравин по делу о незаконном строительстве жилых домов. По предварительной информации, чиновника задержали по делу о незаконном строительстве жилых домов. Гравин выдавал разрешения на жилую многоэтажную застройку в тех зонах, где теперь оказалась ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.

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#мвд
#медведев
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Самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в Минеральных водах
Рейс «Минеральные Воды — Петербург» компании «Россия» совершил аварийную посадку
08 декабря 2023, 19:31

Фото: iStock/Takosan

Пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, сел в аэропорту вылета. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Сообщается, что там сейчас находятся экстренные службы города. Как стало известно, причиной аварийной посадки стала разгерметизация кабины пилотов. По информации источника, на борту находится 111 человек.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Уточняется, что воздушное судно совершило посадку в аэропорту Южно-Сахалинска в 9:34 (1:34 мск), никто не пострадал. Как стало известно, во время полета возникли проблемы с давлением в правом шасси. В ответ на эту ситуацию были мобилизованы экстренные службы, подготовленные к возможной аварийной посадке.

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#самолет
#движение
#человек
#небо
#санкт-петербург
#аэропорт
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Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Минеральных Водах
«112»: пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Минеральных Водах
08 декабря 2023, 19:16

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, приготовился к аварийной посадке в аэропорту вылета. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Сообщается, что причиной аварийной посадки стала разгерметизация кабины пилотов. По информации источника, на борту находится 111 человек.

Отмечается, что все оперативные службы приведены в готовность.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Уточняется, что воздушное судно совершило посадку в аэропорту Южно-Сахалинска в 9:34 (1:34 мск), никто не пострадал. Как стало известно,  во время полета возникли проблемы с давлением в правом шасси. В ответ на эту ситуацию были мобилизованы экстренные службы, подготовленные к возможной аварийной посадке.

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В Химках возбудили уголовное дело после кражи из автомобиля 48 млн рублей
#самолёты
#люди
#аэропорт
#небо
#санкт-петербург
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Женщина и ребенок выпали из подъемника на лыжном курорте в Австрии
OE24: мать и ребенок выпали из подъемника на лыжном курорте в Австрии
08 декабря 2023, 18:32

Фото: iStock/molchanovdmitry

Женщина с ребенком выпали из подъемника на горнолыжном курорте в Тироле в Австрии, глава семейства смог удержаться, однако получил травмы. Об этом сообщает австрийский телеканал OE24.
Происшествие произошло в долине Циллерталь на канатной дороге Казермандль утром 8 декабря. Уточняется, что кресло подъемника Лерхвальд-Экспресс, расположенного в горнолыжном курорте Майрхофен поехало назад и врезалось в следующее кресло.

«В результате столкновения на высоте около 10 метров женщина и ребенок упали вниз по крутому склону. Если мальчик чудом отделался легкими травмами, то лыжница получила серьезные повреждения в области таза и спины», - говорится в сообщении.

При столкновении кабинок глава семейства смог удержаться и получил легкие травмы. Все три члена семьи были направлены в медицинское учреждение на вертолете.

Людей эвакуировали, а движение подъемника Лерхвальд-Экспресс остановили. Выясняются причины аварии.

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#аварии
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Женщина неожиданно скончалась в ТЦ Екатеринбурга
В Екатеринбурге женщина умерла в торговом центре
08 декабря 2023, 17:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В торговом центре Екатеринбурга «Кировский Люкс» внезапно умерла пожилая женщина, выясняются причины ее гибели. Об этом пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев происшествия.
«Женщина упала прямо в ТЦ на Уралмаше. С ней был муж, он общался с врачами скорой помощи, которые диагностировали смерть пенсионерки», - рассказали очевидцы происшествия.

Факт смерти женщины подтвердили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Следователи осмотрели место происшествия. Тело женщины отправят на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти. По предварительным данным, ее гибель не носит криминального характера.

Ранее сообщалось, что мужчина в ходе ссоры на почве ровности ударил ножом сожительницу. Она простила его, но умерла под утро. 29-летний Артур встречался с 44-летней Светланой. Пара выпивала и начала ругаться из-за ревности со стороны мужчины. Он ударил свою подругу ножом в живот. Позже они помирились, Светлана простила его. Как ни в чем не бывало, они вместе легли спать. Утром женщина уже не подавала признаков жизни.


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