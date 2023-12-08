В Химках возбудили уголовное дело после кражи из автомобиля 48 млн рублей

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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело от открытом хищении имущества у гражданина в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.
«Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть города накануне. По предварительным данным, возле дома на Юбилейном проспекте группа лиц похитила 48 млн рублей из припаркованного автомобиля, где находился водитель, и скрылась», – говорится в сообщении.Следственное управление МВД России по городскому округу Химки возбудило уголовное дело по статье «Грабёж». Полиция ищут злоумышленников и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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