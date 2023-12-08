В Петербурге мать-мигрантка обожгла детям руки при помощи газовой конфорки

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В Санкт-Петербурге мать-иностранку обвинили в жестоком обращении с детьми. Об этом пишет«Фонтанка».
Работники детского сада в Кировском районе заметили, что у двоих детей обоженные руки. Они рассказали, что мать держала их пальцы семьи над газовой конфоркой. После этого заведующая обратилась в полицию с заявлением.
Силовики наведались к семье в квартиру 30-летней гражданки Таджикистана и вызвали скорую помощь для детей, их забрали в больницу.
Мать опросили и отпустили под обязательства о явке. Известно, что приехала в Россию в 2019 году и состоит на миграционном учете.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Карпинске подростки избили второклассника, ребёнок в больнице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак