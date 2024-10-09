На главном ж/д вокзале Ярославля был предотвращён теракт

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В субботу на главном железнодорожном вокзале Ярославля был предотвращён теракт. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что неизвестные прикрепили взрывное устройство к 47-му вагону поезда, который прибыл на станцию около восьми часов утра.
Работники вокзала обнаружили подозрительное устройство с проводами и немедленно вызвали экстренные службы. На место прибыли кинологи с собаками и взрывотехники для детального обследования поезда. Отмечается, что место происшествия было оцеплено.
Устройство было уничтожено на месте, детонации не произошло. Цистерна и поезд повреждены не были. Позже силовики провели экспертизу и выявили все признаки самодельного взрывного устройства, внутри которого находилась взрывчатка.
Ранее сообщалось, что в Красноярске был вынесен приговор бывшему министру социальной политики региона Галине Пашиновой. Она была признана виновной в присвоении средств, выделенных на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Работники вокзала обнаружили подозрительное устройство с проводами и немедленно вызвали экстренные службы. На место прибыли кинологи с собаками и взрывотехники для детального обследования поезда. Отмечается, что место происшествия было оцеплено.
Устройство было уничтожено на месте, детонации не произошло. Цистерна и поезд повреждены не были. Позже силовики провели экспертизу и выявили все признаки самодельного взрывного устройства, внутри которого находилась взрывчатка.
Ранее сообщалось, что в Красноярске был вынесен приговор бывшему министру социальной политики региона Галине Пашиновой. Она была признана виновной в присвоении средств, выделенных на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова