В Химках задержали мошенника, выманившего у инвесторов 2,5 млн рублей

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Химках 54-летнего местного жителя, подозреваемого в серийном мошенничестве. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Установлено, что в прошлом году злоумышленник создал в одном из мессенджеров закрытые каналы, где предлагал обучение финансовой грамотности и организацию торгов на бирже. Он уговаривал клиентов вложить деньги и начать зарабатывать на фондовом рынке.
Полицейские установили и задержали в столице подозреваемого. Оказалось, что, скрываясь от правосудия, в ноябре этого года он сменил фамилию. Со слов правонарушителя, часть денег заявителей он проиграл на бирже, а остальное потратил на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Химкинский городской суд заключил фигуранта под стражу, добавила Петрова.
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«Доверчивые граждане передавали ему крупные суммы денег для инвестирования. Но он так и не выполнил взятые на себя обязательства. По одной и той же схеме мужчина обманул четверых жителей – Москвы, Екатеринбурга и Нижегородской области. Суммарно они потеряли более 2,5 млн рублей», – уточнила Петрова.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Химкинский городской суд заключил фигуранта под стражу, добавила Петрова.
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Лора Луганская