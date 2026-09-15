«Чтобы замолчал»: Россиянка нанесла собутыльнику 76 ударов лопатой и вилами
Жительница Ленинградской области получила девять лет колонии за зверское убийство собутыльника. Подробности приводит пресс-служба судов региона.
Инцидент произошёл в Гатчине в вагончике на территории художественной мастерской, где проживала подсудимая. Женщина распивала спиртное вместе с потерпевшим, и между ними вспыхнула ссора.
В какой-то момент ей надоели крики приятеля. Тогда она схватила лопату и вилы и нанесла собутыльнику 76 ударов. Мужчина скончался на месте. В ходе разбирательства гражданка признала вину частично. Обвиняемая заявила, что не хотела смерти потерпевшего, а лишь пыталась заставить его замолчать. Суд приговорил её к девяти годам лишения свободы.
До этого сообщалось об инциденте в Ставропольском крае. Там мужчина ударил брата ножом в шею за употребление запрещённых веществ.
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