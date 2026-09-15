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В Липецкой области 71-летняя женщина на электросамокате сбила пенсионерку

Фото: Istock/ANGHI

Пенсионерка в Липецкой области сбила женщину на электросамокате. Подробности сообщает региональная прокуратура.



Установлено, что 71-летняя местная жительница без водительских прав управляла электрическим самокатом мощностью 500 Вт. Она ехала по встречной полосе и не заметила 65-летнюю пенсионерку, которая стояла на краю дороги. Женщина врезалась в неё.

Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека. Теперь пенсионерке грозит до семи лет лишения свободы.

Ольга Щелокова

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