В Липецкой области 71-летняя женщина на электросамокате сбила пенсионерку
Пенсионерка в Липецкой области сбила женщину на электросамокате. Подробности сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что 71-летняя местная жительница без водительских прав управляла электрическим самокатом мощностью 500 Вт. Она ехала по встречной полосе и не заметила 65-летнюю пенсионерку, которая стояла на краю дороги. Женщина врезалась в неё.
Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека. Теперь пенсионерке грозит до семи лет лишения свободы.
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