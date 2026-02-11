В ХМАО арестовали семиклассника, который пришел в школу с пистолетом
Суд в Ханты-Мансийском автономном округе отправил под домашний арест 14-летнего школьника, который пришел в гимназию города Советский с оружием. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, семиклассник принес в рюкзаке пневматический пистолет, нож и топор, намереваясь отомстить обидчикам. Подростка удалось вовремя остановить — другой ученик заметил оружие и сообщил учителю, который задержал школьника и забрал рюкзак. В результате инцидента никто не пострадал.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства. Меру пресечения избрали с учетом его возраста, личности, процессуального поведения и обстоятельств дела.
Как уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, заседание проходило в закрытом режиме. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все причины произошедшего.
