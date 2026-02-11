В ХМАО арестовали семиклассника, который пришел в школу с пистолетом

11 февраля 2026, 14:54

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе отправил под домашний арест 14-летнего школьника, который пришел в гимназию города Советский с оружием. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.