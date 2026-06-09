Россиянка судится со спа-салоном в Москве из-за нижнего белья
Жительница Петербурга подала иск в суд на московский спа-салон. Поводом для обращения стало то, что во время массажа сотрудник снял с женщины нижнее бельё. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл в ноябре прошлого года в спа-салоне при отеле «Бенедикт» в Зеленограде. Клиентка переоделась в одноразовое бельё, после чего мастер начал процедуру. По версии девушки, массажист без предупреждения снял с неё это бельё.
Заявительница считает, что ей причинили моральные страдания и психологический вред. В пресс-службе судов сообщили, что в салоне сразу же извинились перед посетительницей и предложили подарочный сертификат. Однако петербурженка не согласилась на такой вариант и подала иск о взыскании 105 тысяч рублей.
Ранее в Подмосковье сотрудница проката автомобилей обманула клиентов на полмиллиарда рублей и скрылась вместе с машинами. В настоящий момент её разыскивают.
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