Россиянка судится со спа-салоном в Москве из-за нижнего белья

09 июня 2026, 11:16

Петербурженка подала в суд на столичный спа-салон из-за снятого на массаже белья

Фото: Istock/yanik88

Жительница Петербурга подала иск в суд на московский спа-салон. Поводом для обращения стало то, что во время массажа сотрудник снял с женщины нижнее бельё. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».