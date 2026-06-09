Грязевая лавина внезапно накрыла дорогу в Кемерове-Сити
В Кемерове-Сити грязевая лавина внезапно обрушилась на проезжую часть. Движение транспорта затруднилось. Уточняется, что дорожный кошмар произошёл на Притомском проспекте.
Как сообщает Сiбдепо, сильный дождь спровоцировал сход пласта земли со склона. Грунт перегородил путь автомобилистам. Один из водителей не успел затормозить и на полном ходу влетел в кучу мокрой земли. Отмечается, что похожие явления в больших масштабах называют оползнями.
Специалисты городской администрации подтвердили факт опасного происшествия и оперативно отправили технику на ликвидацию последствий. Дорожные рабочие трудились всю ночь с 8 на 9 июня: они полностью очистили асфальт от грязевых масс и восстановили нормальное движение к утру.
Ранее в Кемерове стартовали торжества, посвящённые Дню России и Дню города. Основные празднества и салют состоятся 12 июня.
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