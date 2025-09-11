В Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и съела его
В Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и съела его. Об этом сообщает Mirror.
По словам очевидцев, мужчина вышел из джипа в открытой зоне для наблюдения за хищниками. В этот момент один из львов медленно подошел к нему и внезапно атаковал, схватив сзади и повалив на землю. Вскоре к нападению присоединились еще три-четыре льва.
Спасательные работы начались через несколько минут после прибытия сотрудников парка с оружием. Львы отступили, но к тому времени пострадавший уже не подавал признаков жизни.
Мужчину немедленно доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Представители зоопарка пока не дали официальных комментариев по поводу случившегося. Власти начали расследование инцидента.
