10 июня 2026, 09:42

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Уссурийске мужчина напал с ножом на сожительницу в подъезде дома на Октябрьской улице. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».