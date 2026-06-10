В Уссурийске мужчина напал с ножом на сожительницу в подъезде
В Уссурийске мужчина напал с ножом на сожительницу в подъезде дома на Октябрьской улице. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Судя по кадрам, ссора началась в квартире. Женщина выбежала к лифту. Мужчина погнался за ней по пожарной лестнице, догнал на седьмом этаже, начал избивать и тянуть за волосы. После этого он достал нож и нанес несколько ударов. Подозреваемый рассказал приехавшим правоохранителям, что они вместе выпивали, а затем поссорились.
Пострадавшую госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации. Врачи диагностировали ножевое ранение в области печени, гематомы лица и перелом уха. После допроса в полиции россиянина предварительно отпустили. Жители города требуют огласки произошедшего.
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