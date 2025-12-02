В ХМАО задержали студента за участие в мошенничестве на 1,5 миллионов рублей
В городе Нягань Ханты-Мансийского округа задержали 18-летнего первокурсника местного колледжа, который помогал телефонным аферистам похищать деньги у пожилых женщин. Молодой человек стал фигурантом уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество) и помещён под подписку о невыезде.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Югре, студент выполнял роль криминального курьера в схеме «Ваш родственник попал в ДТП». В конце ноября он забрал у трёх пенсионерок свыше 1,5 миллионов рублей и перевёл их на указанные мошенниками банковские счета, оставив себе 160 тысяч рублей в качестве вознаграждения.
Задержанный сообщил, что узнал о возможности «заработка» через популярный мессенджер. Полиция продолжает проверку и выясняет причастность всех участников схемы.
