В ХМАО задержали студента за участие в мошенничестве на 1,5 миллионов рублей

02 декабря 2025, 14:48

Фото: iStock/Alexander Semenov

В городе Нягань Ханты-Мансийского округа задержали 18-летнего первокурсника местного колледжа, который помогал телефонным аферистам похищать деньги у пожилых женщин. Молодой человек стал фигурантом уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество) и помещён под подписку о невыезде.