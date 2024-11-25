В ходе атаки БПЛА на российский регион начался пожар на предприятии

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в территорию промышленного предприятия в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Средства ПВО Министерства обороны России отразили атаку. Однако в результате падения обломков дрона на предприятии возник пожар. Пострадавшие отсутствуют.
По словам Шапши, всего на окраине Калуги было сбито 3 БПЛА.
В ночь с на 22 ноября Украина запустила 23 беспилотных летательных аппарата в России. Система ПВО сбила 12 в Брянской области, девять – в Калужской и два – в Курской.
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По словам Шапши, всего на окраине Калуги было сбито 3 БПЛА.
В ночь с на 22 ноября Украина запустила 23 беспилотных летательных аппарата в России. Система ПВО сбила 12 в Брянской области, девять – в Калужской и два – в Курской.
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Александр Климов