В Хорватии разыскивают трёх украинцев, сжёгших 35 яхт в порту Медулина

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Правоохранительные органы Хорватии объявили в розыск трёх украинцев, которые закидали яхты в порту города Медулин «коктейлями Молотова» и сожгли 35 катеров. Об этом сообщает издание «Балканский обозреватель».
Отмечается, что в мае этого года трое граждан Украины в возрасте от 25 до 28 лет приехали в Хорватию из Польши. Они припарковали свой автомобиль недалеко от Медулина и отправились в сторону морской части города. После один из них аккуратно зашёл через ограждение в порту и бросил бутылку с зажигательной смесью на палубу яхты. Она сразу же загорелась, а затем огонь перекинулся на стоящие рядом 34 катера.
В результате 22 яхты сгорели полностью, остальные были повреждены. Общий ущерб оценивается в порядка двух миллионов евро.
Украинцам удалось скрыться из страны, после чего их объявили в международный розыск.
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В результате 22 яхты сгорели полностью, остальные были повреждены. Общий ущерб оценивается в порядка двух миллионов евро.
Украинцам удалось скрыться из страны, после чего их объявили в международный розыск.
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Анастасия Чинкова