Одинцовское шапито: женщина в маске клоуна закошмарила жителей элитной многоэтажки

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В Одинцове женщина в маске клоуна терроризирует жителей элитной многоэтажки. Об истории из Подмосковья рассказал Telegram-канал Mash.
Пострадавшие сообщают, что женщина творит странности ещё с нулевых. В то время она изгоняла нелегальных мигрантов из Молдавии. Те времена прошли, но пыл дамы не утих. Теперь она перешла на жителей Подмосковья.
По словам местных, женщина надевает маску клоуна и начинает распылять из баллончика краску на камеры видеонаблюдения в подъезде элитного дома, разрисовывает двери соседей, меняет замки на общих подъездных дверях, развешивает свою обнажённые фото и многое другое.
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Анастасия Чинкова