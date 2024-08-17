В Йошкар-Оле грабитель с пистолетом совершил налёт на аптеку и украл аскорбинки

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В столице Марий Эл Йошкар-Оле дерзкий налётчик с пистолетом ограбил аптеку. Его добычей стали пять упаковок аскорбиновой кислоты.
На записи камеры видеонаблюдения можно увидеть, как молодой парень сначала бесцельно бродит по аптеке, а потом подходит к девушке-провизору и наставляет на неё пистолет. Та в испуге скрылась под прилавком и нажала тревожную кнопку. Отчаянный марийский «аптечный ковбой» сгрёб с витрины пять упаковок аскорбиновой кислоты, после чего спокойно покинул помещение.
Исполнителя дерзкого налёта задержали довольно быстро, по горячим следам. Выяснилось, что пистолет у него был игрушечный, а аскорбинки он сразу же раздал прохожим. Однако в ходе проверки удалось установить, что за бутафорским налётчиком числится и более «настоящее» преступление — кража женской сумочки.
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Александр Бойцов