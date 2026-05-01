В Индии девушка задушила приемную мать ради наследства отца
17‑летняя девушка из Индии лишила жизни свою приемную мать, чтобы получить доступ к сбережениям отца. Об этом сообщает NDTV.
После смерти супруга Нахида Парвин осталась жить вдвоем с падчерицей. По завещанию мужчина оставил семье внушительную сумму в размере 4,5 млн рупий (около 3,5 млн рублей).
Выяснилось, что на протяжении длительного времени девушка тайно снимала деньги со счета приемной матери и передавала их своему возлюбленному по имени Арбаз. Когда Нахида Парвин узнала о растрате, она строго отругала дочь и категорически запретила прикасаться к семейным сбережениям.
Оскорбленная и раздосадованная запретом девушка решила пойти на крайние меры. Вместе с несколькими друзьями она спланировала убийство. Ночь они ворвались в дом, задушили женщину и спрятали ее тело в морозильнике.
На следующее утро юная преступница попыталась инсценировать несчастный случай. Она позвонила родственникам и заявила, что ее мать поскользнулась в ванной и умерла от сильного удара. Однако близкие не поверили этой версии и обратились в полицию.
Правоохранительные органы оперативно задержали девушку и ее соучастников. В ходе допроса 17‑летняя подозреваемая во всем призналась и раскрыла детали спланированного преступления.
