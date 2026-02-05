В Петербурге нарушители пытались вывезти в Британию метеорит весом 2,5 тонны
В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили в морском контейнере огромный фрагмент метеорита весом около 2,5 тонны, который пытались вывезти из России в Великобританию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Груз задекларировали как «скульптуру для ландшафтного дизайна», однако при сканировании контейнера возникли подозрения. Позже выяснилось, что это метеорит, попавший в РФ из одной из стран ЕАЭС.
По оценке, стоимость такого объекта может достигать 323 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.
Предположительно речь идёт о метеорите Aletai — одном из крупнейших железных метеоритов в истории Земли. Учёные считают, что он может быть обломком ядра древней протопланеты или крупного астероида времён формирования Солнечной системы.
Читайте также: