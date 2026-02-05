В Петербурге нарушители пытались вывезти в Британию метеорит весом 2,5 тонны

05 февраля 2026, 10:53

Фото: iStock/dottedhippo

В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили в морском контейнере огромный фрагмент метеорита весом около 2,5 тонны, который пытались вывезти из России в Великобританию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.