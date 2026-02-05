«Помощники-призраки»: На Алтае депутаты получали миллионы за несуществующую работу
В Алтайском крае задержали двух депутатов-коммунистов. Их подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении 4,6 миллиона рублей. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Как установило следствие, один из депутатов оформил помощницей члена своей партии. Эта женщина фактически не работала. Однако парламентарий регулярно составлял фиктивные отчёты о её деятельности и начислял ей зарплату. Таким способом с 2022 по 2025 год он получил 2,4 миллиона рублей.
По схожей схеме действовал и второй фигурант, занимавший пост вице-спикера. С 2021 по 2025 год он похитил более 2,2 миллиона рублей. Правоохранители задержали помощницу одного из этих депутатов, которая является главным редактором партийного издания. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
