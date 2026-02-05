«Помощники-призраки»: На Алтае депутаты получали миллионы за несуществующую работу

05 февраля 2026, 10:31

На Алтае двух депутатов-коммунистов задержали по делу о хищении 4,6 млн рублей

Фото: Istock/Motortion

В Алтайском крае задержали двух депутатов-коммунистов. Их подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении 4,6 миллиона рублей. Об этом информирует Telegram-канал Baza.