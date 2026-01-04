В Индии двое мужчин изнасиловали и убили девочку
В индийском штате Уттар‑Прадеш полиция задержала двоих мужчин по обвинению в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Информацию об этом распространил телеканал NDTV.
Преступление произошло 2 января в районе Буландшахр. По предварительной версии, ребёнок играл на террасе многоэтажного дома, когда на него напали неизвестные. Сначала преступники изнасиловали девочку, а потом сбросили её с крыши.
Пострадавшую с тяжёлыми травмами обнаружили на прилегающем земельном участке и срочно доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось.
При попытке задержания в промышленной зоне Сикандрабад подозреваемые открыли огонь по полицейским. В ходе перестрелки преступники получили ранения. Их задержали и под охраной доставили в медицинское учреждение.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После завершения расследования и сбора доказательств дело будет передано в суд. В соответствии с индийским законодательством подозреваемым может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.
