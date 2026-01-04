04 января 2026, 05:46

NDTV: в Индии двое мужчин изнасиловали и убили девочку

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В индийском штате Уттар‑Прадеш полиция задержала двоих мужчин по обвинению в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Информацию об этом распространил телеканал NDTV.